fino al 6 gennaio

L'energia dei ragazzi del MC Hip Hop anima i contenitori riccionesi

In foto: Mc Hip Hop Contest
Mc Hip Hop Contest
di Redazione   
Dom 4 Gen 2026 16:14
Seconda giornata di ballo e musica alla 30ª edizione dell’MC Hip Hop Contest, che si sta svolgendo a Riccione. Oltre 3.000 i ballerini arrivati da tutta Italia e 151
crew iscritte al Crew Contest. Quest'anno l'evento si trasforma in un Urban Festival e si svolge in diverse location cittadine: viale Ceccarini, Palazzo del Turismo, PlayHall, quartiere Alba e palas. Tra gli appuntamenti di questa domenica: Urban Movies (ore 14.00–16.30, Palazzo del Turismo – Sala Granturismo): una
selezione di cortometraggi dedicati al cinema urban, Social Music Factory (ore 17.00–19.00): musica e inclusione sociale sul palco con lo spettacolo dei MusicAbili e il progetto musicale e visivo di Hena, Alba in Festa (ore 17.00–18.30, Giardini dell’Alba): un momento di festa per il quartiere con musica, animazione e attività per famiglie e bambini.
Martedì 6 gennaio: Festa dell’Epifania (dalle ore 15.00, Riccione Paese – Piazza dell’Unità): musica, DJ set e animazione per un pomeriggio di festa.

