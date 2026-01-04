Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop

Riparte da lunedì 12 gennaio il carnet di proposte di Città Teatro dedicato ai laboratori al Teatro Villa di San Clemente, che nella prima parte di stagione ha visto oltre 120 iscritti ai corsi di tutte le età. Si riparte dalle 20.00 alle 22.00, con Teatro Adulti intermedio, insegnante Giorgia Penzo, mentre martedì 13 gennaio, dalle 21.00 alle 23.00, parte Teatro Comico Adulti avanzato con Francesca Airaudo. Tanti gli appuntamenti di mercoledì 14 gennaio: dalle 16.30 alle 18.00 Teen Bota 1 Teatro per ragazzi 11–13 anni con Mirco Gennari, alle 18.15 Teen Bota 2 Teatro per ragazzi 14-18 anni con Giorgia Penzo, e dalle 20.00 Progetto “Compagnia Giovani”- Perfezionamento per allievi attori.Giovedì 15 gennaio sono due le ripartenze: Teatro GiocoVilla, per bambini 8-10 anni con Mirco Gennari (17-18,30) e Teatro Comico BASE con Davide Simonetti (ore 20.30 - 22.00).

Non mancheranno gli stage di recitazione: il primo in programma sarà sabato 14 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, CAPITOLO XVI - da L'Idiota di Dostoevskij, workshop di perfezionamento sulla recitazione con Teodoro Bonci del Bene. Si affronterà la lettura di un capitolo tratto da L'Idiota di Dostoevskij, il capitolo XVI, e ci si metterà alla prova recitandone una parte. Per la preparazione sono previsti training, esercizi di concentrazione e infine si affronterà il tema del personaggio. Nella seconda parte della Stagione Ingombrante del Villa ricominceranno anche i corsi di yoga con Sandra Wartush, attività che tanto successo ha riscontrato nella prima parte di stagione con i corsi tutti esauriti: il livello intermedio inizia lunedì 12 gennaio dalle 18,15 alle 19,30 e giovedì 15 gennaio dalle 19 alle 20,15, dove si potrà scegliere la frequenza 1 volta a settimana o bisettimanale. La novità del 2026 è HATA YOGA PRINCIPIANTI, da martedì 13 Gennaio, dalle 19.00 alle 20.15.

E per chi vuole ricominciare l’anno in armonia e benessere, sabato 10 gennaio dalle 16 alle 18,30 si terrà lo YOGA DI BUON ANNO, dove Sandra Wartush ci guiderà attraverso tecniche di respirazione, Asana (Hatha Yoga), Meditazione Guidata, Yin Yoga, Rilassamento profondo con Campana tibetana, tisane detox e buone vibrazioni.