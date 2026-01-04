Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop
Riparte da lunedì 12 gennaio il carnet di proposte di Città Teatro dedicato ai laboratori al Teatro Villa di San Clemente, che nella prima parte di stagione ha visto oltre 120 iscritti ai corsi di tutte le età. Si riparte dalle 20.00 alle 22.00, con Teatro Adulti intermedio, insegnante Giorgia Penzo, mentre martedì 13 gennaio, dalle 21.00 alle 23.00, parte Teatro Comico Adulti avanzato con Francesca Airaudo. Tanti gli appuntamenti di mercoledì 14 gennaio: dalle 16.30 alle 18.00 Teen Bota 1 Teatro per ragazzi 11–13 anni con Mirco Gennari, alle 18.15 Teen Bota 2 Teatro per ragazzi 14-18 anni con Giorgia Penzo, e dalle 20.00 Progetto “Compagnia Giovani”- Perfezionamento per allievi attori.Giovedì 15 gennaio sono due le ripartenze: Teatro GiocoVilla, per bambini 8-10 anni con Mirco Gennari (17-18,30) e Teatro Comico BASE con Davide Simonetti (ore 20.30 - 22.00).
E per chi vuole ricominciare l’anno in armonia e benessere, sabato 10 gennaio dalle 16 alle 18,30 si terrà lo YOGA DI BUON ANNO, dove Sandra Wartush ci guiderà attraverso tecniche di respirazione, Asana (Hatha Yoga), Meditazione Guidata, Yin Yoga, Rilassamento profondo con Campana tibetana, tisane detox e buone vibrazioni.