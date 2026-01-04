  
Indietro
menu
menu

dal 12 gennaio

Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop

In foto: teatro Villa
teatro Villa
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 4 Gen 2026 14:36 ~ ultimo agg. 16:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Riparte da lunedì 12 gennaio il carnet di proposte di Città Teatro dedicato ai laboratori al Teatro Villa di San Clemente, che nella prima parte di stagione ha visto oltre 120 iscritti ai corsi di tutte le età. Si riparte dalle 20.00 alle 22.00, con Teatro Adulti intermedio, insegnante Giorgia Penzo, mentre martedì 13 gennaio, dalle 21.00 alle 23.00, parte Teatro Comico Adulti avanzato con Francesca Airaudo. Tanti gli appuntamenti di mercoledì 14 gennaio: dalle 16.30 alle 18.00 Teen Bota 1 Teatro per ragazzi 1113 anni con Mirco Gennari, alle 18.15 Teen Bota 2 Teatro per ragazzi 14-18 anni con Giorgia Penzo, e dalle 20.00 Progetto “Compagnia Giovani”- Perfezionamento per allievi attori.Giovedì 15 gennaio sono due le ripartenze: Teatro GiocoVilla,  per bambini 8-10 anni con Mirco Gennari (17-18,30) e Teatro Comico BASE con Davide Simonetti  (ore 20.30 - 22.00).

 Non mancheranno gli stage di recitazione: il primo in programma sarà sabato 14 febbraiodalle 14.30 alle 18.30, CAPITOLO XVI - da L'Idiota di Dostoevskij, workshop di perfezionamento sulla recitazione con Teodoro Bonci del Bene. Si affronterà la lettura di un capitolo tratto da L'Idiota di Dostoevskij, il capitolo XVI, e ci si metterà alla prova recitandone una parte. Per la preparazione sono previsti training, esercizi di concentrazione e infine si affronterà il tema del personaggio.  Nella seconda parte della Stagione Ingombrante del Villa ricominceranno anche i corsi di yoga con Sandra Wartush, attività che tanto successo ha riscontrato nella prima parte di stagione con i corsi tutti esauriti: il livello intermedio inizia lunedì 12 gennaio dalle 18,15 alle 19,30 e giovedì 15 gennaio dalle 19 alle 20,15, dove si potrà scegliere la frequenza 1 volta a settimana o bisettimanale. La novità del 2026 è HATA YOGA PRINCIPIANTI, da martedì 13 Gennaio, dalle 19.00 alle 20.15.

E per chi vuole ricominciare l’anno in armonia e benessere, sabato 10 gennaio dalle 16 alle 18,30 si terrà lo YOGA DI BUON ANNO, dove Sandra Wartush ci guiderà attraverso tecniche di respirazione, Asana (Hatha Yoga), Meditazione Guidata, Yin Yoga, Rilassamento profondo con Campana tibetana, tisane detox  e buone vibrazioni. 

Altre notizie
La befana dei pompieri
rimini

In piazza Malatesta arriva Pompieropoli con la Befana che scende dal castello
di Redazione
FOTO
motogp
45 milioni in tre anni

Sport protagonista. La Regione investe su impianti e sostegno ai giovani atleti
di Redazione
Polizia Locale
in via dario campana

Auto contro un albero. Morto l'automobilista, forse a causa di un malore
di Redazione
previsioni ancora incerte

Epifania imbiancata? Il calo termico favorisce l'arrivo di neve anche in Romagna
di Redazione
All’evento hanno partecipato anche i cavalli della Polizia di Stato
in sella ad un cavallo

Nel giardino del Grand Hotel arriva la Befana della Polizia
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO