rimini
In piazza Malatesta arriva Pompieropoli con la Befana che scende dal castello
In foto: La befana dei pompieri
di Redazione
1 min
Dom 4 Gen 2026 13:06 ~ ultimo agg. 13:10
Il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasforma in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che potranno diventare “pompieri per un giorno” e vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo allestito in piazza Malatesta, con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco in quiescenza in collaborazione con il Comando Provinciale VVF Rimini.
Chi vuole potrà cimentarsi in vere e proprie sfide da pompiere, da emozionanti postazioni come il ponte tibetano e la teleferica.
Il culmine della festa sarà l'arrivo della Befana, che scenderà in piazza con una discesa acrobatica direttamente da Castel Sismondo, regalando meraviglia e calze a tutti i presenti.
