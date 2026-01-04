Sport protagonista. La Regione investe su impianti e sostegno ai giovani atleti

L’Emilia-Romagna si prepara ad un anno in cui lo sport sarà ancora protagonista. Simbolo benaugurale sarà il passaggio della fiamma olimpica che nella giornata del 5 gennaio sarà accolta anche a Rimini. Sono oltre 20 milioni di euro le risorse che la Giunta regionale ha messo a bilancio per il triennio 2026-2028 per promuovere la pratica sportiva e 25 milioni destinati a co-finanziare interventi sull’impiantistica. Allo stesso tempo, si rafforza l’impegno a sostenere l’attrattività dei territori attraverso eventi e manifestazioni sportive di rilievo locale, nazionale e internazionale. Giro d’Italia, MotoGP, Coppa Davis, Formula 1, Ironman, campionati internazionali in varie discipline, rappresentano, infatti, un volano strategico per il turismo sportivo, l’attrattività commerciale e la promozione internazionale dei territori.

“Investiamo nello sport come strumento di benessere, educazione e coesione sociale, ma anche come leva di sviluppo territoriale integrata con turismo e commercio - sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni -. Con questi investimenti vogliamo rafforzare l’attrattività dell’Emilia-Romagna per i grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali, consolidandone il ruolo di regione di riferimento per lo sport italiano e generando ricadute economiche concrete sui territori”.

“Allo stesso tempo il nostro impegno riguarda la pratica sportiva quotidiana e il contrasto all’abbandono, a partire dai più giovani, sostenendo il lavoro delle associazioni, delle società sportive e degli Enti locali - aggiunge l’assessora -. È in questa prospettiva che lavoreremo per avere una mappatura puntuale della pratica sportiva dei giovani nei territori al fine di meglio analizzare le esigenze e programmare gli interventi, con l’obiettivo anche di impostare nuove azioni trasversali che intreccino sempre più le politiche sanitarie di prevenzione con la pratica sportiva e i sani stili di vita. In questo contesto, confrontandoci anche con le realtà locali, reintrodurremo il voucher sportivo, per dare un aiuto concreto alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi”.

Nel dettaglio:

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, nel corso di quest’anno sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro, risorse che salgono a 12 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 8 milioni nel solo 2026, per rafforzare la vocazione internazionale della Regione e sostenere manifestazioni capaci di generare importanti ricadute turistiche ed economiche. Per quanto riguarda lo sport di base e contrasto all’abbandono nel triennio 2026–2028, sono previsti 6,4 milioni di euro di cui 2,4 milioni nel 2026, per attività, progetti e iniziative sui territori. Nel 2026 è prevista inoltre una dotazione aggiuntiva di 400mila euro per la reintroduzione del voucher sportivo, destinato alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. La misura dispone di una dotazione complessiva di 1 milione di euro nel triennio 2026–2028.