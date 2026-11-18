Proseguono gli interventi di completamento e finitura del nuovo ponte sul Marano in viale D’Annunzio a Riccone. Per ridurre i disagi, il ponte sarà aperto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembre.

A partire da lunedì 23 novembre prenderà il via l’ultima settimana di chiusura feriale, necessaria per ultimare in via definitiva le lavorazioni sul ponte. In queste giornate, il transito lungo viale D’Annunzio sarà vietato a ridosso dell’area interessata, mantenendo comunque salvaguardato l’accesso per i residenti, per gli operatori economici dell’area circostante e per il raggiungimento del distributore di carburante. Al termine di questa fase conclusiva, la circolazione sarà ripristinata e si potrà tornare a transitare stabilmente in ambo i sensi di marcia senza ulteriori interruzioni.

Chi si muove a piedi o in bicicletta potrà continuare a utilizzare il percorso alternativo nei viali Rucellai, Gozzano, Giacosa e Guerrazzi, che garantisce il passaggio in sicurezza e senza interferenze con le attività in corso.