Hanno forzato uno degli ingressi della villa e messo a segno un colpo da circa 70mila euro tra orologi e oggetti di valore. La vittima è un noto albergatore di Riccione, che al momento del furto non si trovava in casa. I ladri avrebbero agito indisturbati, sfruttando anche l'assenza di telecamere e allarmi. Un colpo da professionisti messo a segno senza lasciare apparenti tracce.

Una volta accortosi del furto, l'albergatore ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Riccione, arrivati in via dei Pini per svolgere i sopralluoghi di rito. Le indagini sono in corso.