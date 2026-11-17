a riccione
Furto nella villa dell'albergatore, colpo da 70mila euro
In foto: @Carabinieri
di Lamberto Abbati
1 min
Hanno forzato uno degli ingressi della villa e messo a segno un colpo da circa 70mila euro tra orologi e oggetti di valore. La vittima è un noto albergatore di Riccione, che al momento del furto non si trovava in casa. I ladri avrebbero agito indisturbati, sfruttando anche l'assenza di telecamere e allarmi. Un colpo da professionisti messo a segno senza lasciare apparenti tracce.
Una volta accortosi del furto, l'albergatore ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Riccione, arrivati in via dei Pini per svolgere i sopralluoghi di rito. Le indagini sono in corso.
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