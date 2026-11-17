Una serata in discoteca finita con una frattura del perone e una lunga battaglia giudiziaria. La Corte d’Appello di Bologna, seconda sezione civile, ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, riconoscendo la responsabilità di una discoteca del Riminese per l'infortunio subito da un cliente. I fatti risalgono alla notte del 3 marzo 2019. La vittima stava camminando lungo il margine della pista da ballo quando è scivolata improvvisamente a causa di liquido e frammenti di ghiaccio sul pavimento. Poco dopo, anche un uomo intervenuto per prestare soccorso è caduto nello stesso identico punto.

In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta poiché il Tribunale riteneva non provato il nesso causale, ipotizzando una spinta tra clienti. La Corte d’Appello ha invece accolto il ricorso: applicando la regola del "più probabile che non" e la responsabilità oggettiva del custode ex articolo 2051 del codice civile, i giudici hanno stabilito che le testimonianze sulla presenza di ghiaccio a terra, in un punto poco illuminato, provano la derivazione della caduta. Non avendo la discoteca fornito alcuna prova del caso fortuito, il locale è stato condannato a risarcire i danni per oltre 9.200 euro, oltre alla rifusione delle spese legali e di perizia.