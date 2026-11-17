Entra nel vivo il percorso verso l'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) di Rimini, lo strumento che ridisegnerà lo sviluppo della città nei prossimi decenni. L'assessora alla pianificazione del territorio Valentina Ridolfi, affiancata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, ha presentato ai consiglieri di maggioranza il documento strategico che guiderà l'iter, in vista della discussione formale dell'atto di indirizzo fissata in Consiglio Comunale per il prossimo 3 dicembre.

In piena aderenza alla legge regionale 24/2017 – che impone il tetto massimo del 3% per il nuovo consumo di suolo e traccia l'obiettivo del saldo zero al 2050 – il Pug supera la frammentazione dei vecchi strumenti urbanistici (Psc, Rue e Poc). Il cambio di paradigma punta a governare proattivamente le trasformazioni urbane, mettendo al centro il riuso, la rigenerazione del patrimonio già costruito e la qualità delle dotazioni pubbliche.

L'intera strategia poggia su tre pilastri fondamentali di sviluppo economico e sociale. Il primo riguarda l'abitare: l'obiettivo è ampliare l'offerta residenziale a canoni sostenibili per giovani, famiglie, studenti e anziani attraverso il recupero degli immobili inutilizzati, incluse le strutture alberghiere dismesse, introducendo il concetto di "abitanza" che integra la casa con servizi, verde e mobilità. Il secondo pilastro investe su lavoro, formazione e impresa, puntando a consolidare le filiere esistenti, creare spazi flessibili per l'innovazione e rafforzare le connessioni tra Fiera, università, ricerca e logistica. Il terzo riguarda il turismo: la sfida è superare la stagionalità balneare per trasformare Rimini in una destinazione urbana attrattiva tutto l'anno tra mare, cultura, sport ed eventi, attraverso la riqualificazione architettonica e ambientale della ricettività.

A questi tre assi si affiancano cinque strategie trasversali che fisseranno i requisiti di qualità per ogni intervento: potenziamento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per ricucire le barriere fisiche urbane; consolidamento della città pubblica nei quartieri; promozione della salute urbana; tutela ambientale tramite desigillazione dei suoli e reti verdi; equità e piena accessibilità.

Sul piano operativo, il Pug agirà su sei grandi ambiti: le "porte" infrastrutturali (stazione e aeroporto), il centro storico, la fascia costiera turistica integrata al Parco del Mare, i fronti identitari delle frazioni, i paesaggi del quotidiano nei quartieri e quattro nuove aree strategiche di rigenerazione (via Roma–via Flaminia, Fiera–Celle, Miramare–Colonie Sud–Aeroporto e Stazione–ex Officine Riparazioni).

Per il sindaco Sadegholvaad e l'assessora Ridolfi "Uno strumento articolato che poggia su una visione che tiene insieme e in equilibrio lo sviluppo economico, sociale, l’accessibilità e in generale la qualità diffusa della vita e lo traduce concretamente attraverso una strategia ampia e articolata che tocca tutti gli ambiti della città. E che va ad affrontare temi chiave, dall’abitare alla rigenerazione di parte del tessuto ricettivo e commerciale".