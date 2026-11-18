abbandonata da tempo
Crollo del tetto in palazzina di via dei Mille. Intervento dei Vigili del Fuoco
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
E' abbandonata da tempo la palazzina ad un piano su via dei Mille a Rimini che ha subito il crollo di un'ampia porzione del tetto, che è imploso all'interno dell'edificio. Una danno strutturale importante ma non visibile dalla strada. L'abitazione, che si trova ai civici 3, 5 e 7, mostra evidenti segni di degrado anche dall'esterno: a piano terra le serrande sono abbassate e i locali sono sfitti da tempo, al primo piano finestre, infissi e persiane sono rotti e fatiscenti.
Sul posto, dopo la segnalazione del crollo, sono arrivati i Vigili del Fuoco anche con l'autoscala, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale. Il marciapiede su via dei Mille è stato transennato e l'area messa in sicurezza.
Altre notizie
Giovedì 19 novembre
Giornata mondiale del tumore al pancreas: il Palazzo del Turismo si illumina di viola
di Redazione
FOTO
di Redazione
Evasione fiscale e riciclaggio
Imprenditore e noto influencer dell'Est Europa arrestato a Riccione
di Redazione
Il confronto su Icaro TV
Sanità: i conti e le cure. Petitti, Marcello e Feletti a Fuori dall'Aula
di Redazione
Con annesse polemiche
30 milioni per sanità e trasporto pubblico. Ok in Regione alla "manovrina"
di Redazione