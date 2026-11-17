Pianello Val Tidone, comune del Piacentino, settembre 2012. Il giorno successivo a uno spettacolo pirotecnico allestito per la festa patronale di San Maurizio, un bambino di dieci anni raccoglie da terra un residuo esplosivo rimasto incustodito nell'area dello show. Avvicinando la fiamma di un accendino, la deflagrazione è immediata e violenta: il piccolo riporta la subamputazione delle dita della mano sinistra e un danno biologico permanente accertato del 24%.

Dopo ben quattordici anni di complessi passaggi giudiziari - passati da un'assoluzione penale al rigetto delle prime istanze civili - la Corte d'Appello di Bologna ribalta le decisioni precedenti. I giudici di secondo grado hanno affermato la responsabilità del titolare della ditta che aveva realizzato lo spettacolo pirotecnico, all'epoca dei fatti residente a Bellaria, sulla base della norma civile che disciplina l'esercizio di attività pericolose, imputandogli la mancata ed efficace bonifica dei luoghi.

Pur ravvisando un concorso di colpa del 25% a carico del minore per aver innescato il botto, la Corte ha addebitato il 75% della responsabilità all'organizzatore. Al ragazzo, oggi maggiorenne, con con gravi menomazioni alle prime tre dita della mano sinistra e difficoltà nei movimenti, è stato riconosciuto un risarcimento per il danno biologico temporaneo e permanente, pari a oltre 119.000 euro. La compagnia assicurativa dovrà infine coprire il titolare per le somme dovute alla famiglia, comprese le spese legali e il costo della consulenza tecnica.