Tragedia in mattinata
Cade dopo un malore. Ciclista muore sulla Marecchiese
di Redazione
1 min
Sab 9 Ago 2025 19:51 ~ ultimo agg. 10 Ago 09:19
Questa mattina poco dopo le 9 un ciclista sessantenne di Riccione, impegnato in un'uscita con degli amici, è improvvisamente caduto a terra sulla Marecchiese a Perticara di San Leo, probabilmente colto da un malore. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza e l'elicottero ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sukl posto anche i locali Carabinieri.
