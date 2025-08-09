Cade dopo un malore. Ciclista muore sulla Marecchiese

Questa mattina poco dopo le 9 un ciclista sessantenne di Riccione, impegnato in un'uscita con degli amici, è improvvisamente caduto a terra sulla Marecchiese a Perticara di San Leo, probabilmente colto da un malore. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza e l'elicottero ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sukl posto anche i locali Carabinieri.