66 i cani ad oggi ospitati

Dagli amici del Bar Ferrari un grossa quantità di cibo in dono al canile Cerni

In foto: foto di gruppo al canile
foto di gruppo al canile
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 9 Ago 2025 14:03 ~ ultimo agg. 10 Ago 02:15
Tempo di lettura 2 min
Una grossa quantità di alimenti, tra crocchette e cibo in scatola, per soddisfare l’appetito degli amici a quattro zampe. E’ il dono arrivato al canile comunale di Rimini Stefano Cerni dal titolare del Bar Ferrari Marco Latini,  che pochi giorni fa ha consegnato quattro sacchi da 18 chilogrammi e decine di barattoli di cibo per cani alla struttura di San Salvatore raccolti grazie al contributo di un gruppo di cittadini accomunati dall’amore per gli animali.
Questo gesto di generosità è il risultato di una iniziativa particolare, che ha chiamato a raccolta diversi proprietari di cani che vivono e frequentano la zona di piazza Ferrari. Il pretesto è stato il compleanno del cane di Latini, Switch, festeggiato con una sorta di sfilata che ha visto protagonisti i cani della zona: un’occasione per i residenti e per chi frequenta la piazza di conoscersi, fare comunità e al tempo stesso sostenere concretamente il canile della città raccogliendo cibo e altro.
Un aiuto importante soprattutto in un periodo intenso per il canile come quello estivo. Ad oggi sono 66 i cani ospitati al canile, 27 quelli affidati a partire da gennaio di quest’anno
 
Sono diverse le persone che si prendono a cuore il destino degli ospiti del canile e che decidono di fare piccole donazioni concrete - spiegano dal canile - E’ però bene sapere cosa si può regalare, sia perché vigono delle normative da rispettare sia per andare incontro alle reali esigenze della struttura. Per questo motivo il canile ha pensato ad una lista desideri su Amazon dove è possibile scegliere oggetti utili per gli animali ospitati. "Un modo semplice e immediato per essere vicini ad una realtà importante della nostra città anche quando per i più svariati motivi non si può adottare un animale”. La wish list è disponibile a questo link
