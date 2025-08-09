Elemosina rifiutata, ferisce anziano con delle forbici in pieno centro storico

C'è stata un'aggressione nel pomeriggio di sabato in centro storico a Rimini, tra via Mentana e via Tempio Malatestiano. Poco prima delle le 16 un uomo, 28enne salernitano senza fissa dimora, ha chiesto l'elemosina a un anziano passante, un 88enne di origine pesarese residente a Santarcangelo. La risposta di quest'ultimo non è andata giù al mendicante che prima ha aggredito fisicamente il passante poi lo ha colpito di striscio a un braccio e al petto con delle forbici da elettricista. Ha poi cercato di nasconderle in un tombino. A chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine sono stati gli esercenti della via che hanno sentito le grida della vittima. Sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia e poi i Carabinieri, che hanno rintracciato e fermato l'aggressore, nel frattempo fuggito. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha prestato le cure all'uomo aggredito e lo ha portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata.