Arrestato un uomo

Elemosina rifiutata, ferisce anziano con delle forbici in pieno centro storico

In foto: via Tempio Malatestiano
via Tempio Malatestiano
di Redazione   
Sab 9 Ago 2025 17:47 ~ ultimo agg. 10 Ago 19:00
Tempo di lettura 1 min
C'è stata un'aggressione nel pomeriggio di sabato in centro storico a Rimini, tra via Mentana e via Tempio Malatestiano. Poco prima delle le 16 un uomo, 28enne salernitano senza fissa dimora, ha chiesto l'elemosina a un anziano passante, un 88enne di origine pesarese residente a Santarcangelo. La risposta di quest'ultimo non è andata giù al mendicante che prima ha aggredito fisicamente il passante poi lo ha colpito di striscio a un braccio e al petto con delle forbici da elettricista. Ha poi cercato di nasconderle in un tombino. A chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine sono stati gli esercenti della via che hanno sentito le grida della vittima. Sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia e poi i Carabinieri, che hanno rintracciato e fermato l'aggressore, nel frattempo fuggito. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha prestato le cure all'uomo aggredito e lo ha portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata.

