Una targa dall'Amministrazione

Oltre 60 anni di acconciature per signora. Misano festeggia Anna Maria Sensoli

In foto: la festa per Anna Maria Sensoli
la festa per Anna Maria Sensoli
Sab 9 Ago 2025 16:08 ~ ultimo agg. 10 Ago 02:15
Oltre 60 anni di acconciature e messe in piega, di relazioni e servizi alla comunità. Il Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, accompagnato dall’assessore Filippo Valentini, ha consegnato una targa per riconoscere il prestigio e la storicità dell’opera di Anna Maria Sensoli, titolare del salone di acconciatura allestito proprio sotto casa, dove da 62 anni lavora tutti i giorni. In precedenza, aveva lavorato sempre nel settore ma nella zona mare. Insieme al Sindaco, parenti e amici della comunità di Misano Cella per festeggiare Anna Maria e il suo salone in via Tavoleto.

Dal sindaco “Complimenti alla signora Sensoli per l’energia che esprime dopo tanto lavoro e nel guardare avanti con impegno. Ma anche il riconoscimento a nome di tutta la comunità misanese perché sono realtà fondamentali nel presidio delle zone più periferiche, coi servizi di prossimità per evitare spostamenti e l’importanza delle relazioni. Complimenti a Anna Maria Sensoli per la longevità e grazie per il suo spirito".

 

 

