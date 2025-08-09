Abbonamenti gratuiti per gli studenti. La Regione conferma il progetto Salta su!
La Regione Emilia-Romagna conferma anche per l’anno scolastico 2025–2026 il progetto “Salta su!”, che garantisce abbonamenti gratuiti per bus e treni regionali agli studenti delle scuole superiori residenti. L’iniziativa ha già coinvolto oltre 12.300 studenti nella provincia di Rimini nel 2024, con una previsione di superare i 13.000 nel 2025.
Gli iscritti a scuole fuori regione possono chiedere rimborso dell’abbonamento.
Consultare la piattaforma ufficiale della Regione Emilia-Romagna: mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu
Oppure consulta la pagina dedicata di Start Romagna (utile per chi vive a Rimini): startromagna.it/salta-su-2025-2026
Domande aperte fino al 18 dicembre 2025, ore 14:00. Validità abbonamento: dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2026
“Rimini - spiega Emma Petitti, consigliera regionale e Vice presidente Pd Emilia-Romagna - è stata tra le province più virtuose nell’accesso al trasporto pubblico scolastico gratuito, e la previsione per il 2025 è di una ulteriore crescita, vicina a quota 13 mila abbonamenti. ‘Salta su!’ non è solo una misura economica, ma una scelta politica che parla di equità, sostenibilità e futuro,capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile.”.
Petitti sottolinea infine come il trasporto pubblico gratuito rappresenti una "leva concreta di politica sociale e ambientale, capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie (con un risparmio medio di 300 euro a famiglia) e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile".