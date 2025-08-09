Abbonamenti gratuiti per gli studenti. La Regione conferma il progetto Salta su!

Possono richiedere l'abbonamento tutti gli studenti di: scuole elementari e medie: tutti gli studenti residenti in Emilia-Romagna. Scuole superiori e formazione professionale: studenti residenti con ISEE ≤ 30.000 €.

Gli iscritti a scuole fuori regione possono chiedere rimborso dell’abbonamento.

“Rimini - spiega Emma Petitti, consigliera regionale e Vice presidente Pd Emilia-Romagna - è stata tra le province più virtuose nell’accesso al trasporto pubblico scolastico gratuito, e la previsione per il 2025 è di una ulteriore crescita, vicina a quota 13 mila abbonamenti. ‘Salta su!’ non è solo una misura economica, ma una scelta politica che parla di equità, sostenibilità e futuro,capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile.”.

Petitti sottolinea infine come il trasporto pubblico gratuito rappresenti una "leva concreta di politica sociale e ambientale, capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie (con un risparmio medio di 300 euro a famiglia) e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile".