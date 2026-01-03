Migliorano le condizioni di Eleonora Palmieri, ferita a Crans Montana

Ha subito un nuovo intervento alle mani ma è stata estubata e i genitori sono riusciti a vederla. Arrivano notizie incoraggianti per Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria cattolichina rimasta ferita nel rogo del locale “le Costellation” a Crans Montana e ora ricoverata al Niguarda di Milano. Il primo aggiornamento è arrivato dal suo profilo Instagram, con un messaggio condiviso dai suoi cari e dal fidanzato nel quale scrivono: "Eleonora è sveglia e sta bene, non potrà usare il telefono per qualche giorno, però sa di tutti i messaggi bellissimi che le avete scritto e manda un abbraccio a tutti quanti. Glieli faremo leggere in questi giorni. Siamo tutti con lei".

La 29enne si trovava al piano superiore del locale quando è scoppiato il rogo ed è riuscita a uscire prima di essere trasportata dal fidanzato in ospedale. Intanto sale a 14 il numero di feriti italiani mentre rimangono sei i dispersi. 40 complessivamente le vittime dell’incendio (solo quattro identificate) e 121 i feriti. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato dove, raccontano i testimoni, l'unica via di fuga era una scala e la porta per uscire era stretta. Sul fronte delle indagini, la Procura procede per omicidio e lesioni colpose. Indagati i due gestori del locale che assicurano che nel bar tutto era nella norma.