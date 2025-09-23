  
Eventi e tipicità

"Assaggi di Francia", l'evento che porta a Rimini la cultura transalpina

In foto: Rimini, assaggi di Francia
Rimini, assaggi di Francia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 23 Set 2025 16:34 ~ ultimo agg. 17:15
Dal 2 al 5 ottobre in piazza Cavour a Rimini parte la nuova edizione di “Rimini Assaggi di Francia”, una manifestazione che che con i suoi profumi, sapori e
musiche d’oltralpe, punta a creare un connubio gastronomico tra i prodotti romagnoli e i sapori di Francia. L’evento prevede lo svolgimento del Mercatino Regionale Francese, con tante prelibatezze enogastronomiche tipiche della tradizione transalpina come i formaggi, i vini, i salumi, i biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, i cioccolatini, fino ad arrivare ai macarons. Non mancheranno poi le baguettes e croissants abbinati ad uno spazio per poter degustare ostriche e champagne. In questo piccolo angolo di Francia, sarà presente anche un' ampia gamma di prodotti provenienti dalla Provenza e dalla Costa Azzurra:  lavanda, saponi, profumi, tovaglie, cosmetici e accessori moda. 

La pagina dell'evento.

