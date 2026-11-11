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A Fuori dall'Aula

Plastica, abbiamo un problema: filiera in crisi e ricorso ai termovalorizzatori

In foto: plastica (foto pexels)
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Redazione
   
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Oltre 3mila tonnellate di plastica differenziata sono state conferite nei tre mesi estivi ai termovalorizzatori di Rimini e Forlì. In particolare in quello di Raibano ne sono finite quasi 2mila tonnellate. Colpa di una filiera in crisi, dei picchi estivi, di mancate politiche nazionali e non solo. Ma a prescindere dai colpevoli, si tratta un paradosso difficile da digerire e con conseguenze ambientali che rischiano di minare la fiducia dei cittadini.

Il tema sarà al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda alle 20.20 su Icaro TV (canale 18) e in streaming su icaroplay 

In studio il divulgatore scientifico ed ex europarlamentare Marco Affronte, il consigliere comunale del Pd Edoardo Carminucci, la delegata provinciale della Lipu Arianna Lanci e, in collegamento, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini

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