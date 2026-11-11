Ancora meteo perturbato sul riminese. Venti di burrasca sulle colline

Anche la giornata di giovedì sarà perturbata. L'allerta della Protezione Civile in provincia di Rimini è gialla (il livello più basso) per criticità idraulica, idrogeologica e vento nelle zoni collinari. Le precipitazioni, di intensità moderata, saranno possibili per tutto l'arco della giornata. In risalita le temperature.

Per la giornata di giovedì 12 novembre, sono previste precipitazioni che dal mattino interesseranno tutto il

territorio emiliano-romagnolo.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di

intensità superiore sulla fascia appenninica di crinale.

Le previsioni di Arpae.