Strage di Viareggio. Mauro Moretti lascia il carcere per i domiciliari

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il carcere di Orvieto e sta scontando agli arresti domiciliari, a Roma, la condanna a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Il provvedimento è stato disposto dal giudice di sorveglianza nei giorni scorsi. Lo riporta oggi il QN. Moretti, 73enne originario di Rimini, si era costituito nell'istituto penitenziario umbro il 26 giugno scorso.

La decisione arriva dopo le richieste presentate dai legali di Moretti sulla possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione in ragione dell'età del loro assistito. La normativa prevede infatti, a determinate condizioni e in assenza di specifici presupposti ostativi, la possibilità per i detenuti ultrasettantenni di scontare la pena in regime domiciliare.

Il 29 giugno del 2009 il deragliamento di un treno merci carico di gas Gpl provocò una violenta esplosione e un incendio che investì la zona della stazione e le abitazioni circostanti causando 32 morti e oltre cento feriti. Moretti era stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione, pena confermata in appello e successivamente ridotta a cinque anni dalla Corte di Cassazione a giugno scorso. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri dieci imputati, mettendo fine a un procedimento giudiziario durato 17 anni. Le accuse di incendio e omicidio colposo plurimo erano state dichiarate prescritte, mentre è rimasta la condanna per disastro ferroviario.