L'hospice si rinnova. Nuovi ambienti più accoglienti per il padiglione Ovidio

https://www.icaroplay.it/programmi/lhospice-si-rinnova-nuovi-ambienti-piu-accoglienti-per-il-padiglione-ovidio/

Nella Giornata nazionale delle Cure Palliative sono stati inaugurati i locali rinnovati dell'Hospice di Rimini. Un intervento che ha interessato l'intera struttura (superficie di circa 2000 mq di cui 800 mq camere di degenza, 600 mq spazi di soggiorno e 200 mq a servizio del personale), che si trova nel padiglione Ovidio, con un investimento complessivo di circa un milione di euro. La direzione seguita è stata quella di creare ambienti che abbiano al centro il sentirsi accolti e a proprio agio, e non la sofferenza. A disposizione dei pazienti ci sono 20 posti letto, in camera singole con bagno e dotate di TV, frigorifero, microonde, aria condizionata e accesso diretto al giardino.

Nel 2025 sono stati 853 pazienti accolti nella rete di cure palliative, di cui 43 non oncologici; 398 visite a domicilio del medico palliativista a 282 pazienti; 422 ricoveri in Hospice, 399 consulenze in ospedale; quasi 2000 prestazioni in ambulatorio, suddivise in 466 prima visita e 1137 controlli più 300 altre prestazioni terapeutiche.

Non è un caso che per la Giornata nazionale delle Cure Palliative sia stato scelto l'11 novembre in cui si richiama il gesto di San Martino di Tours che tagliò a metà il suo mantello (pallium) per offrirlo a un mendicante (da qui la denominazione "cure palliative" che come il mantello avvolgono e proteggono).

Oltre all'impegno economico dell'Azienda Sanitaria, prezioso è stato il contributo di associazioni e cittadini. In particolare la Fondazione Taccia, che si occupa di attività benefiche a favore dei pazienti oncologici, con attenzione particolare alle cure palliative, con una donazione in denaro ha reso possibile l'acquisizione delle zanzariere per l'intera struttura, che vanno ad aggiungersi all'automobile per l'equipe di cure palliative domiciliari, agli arredi per gli ambulatori di cure palliative, per la sala d'attesa e per il salone, e all'iscrizione di 2 medici a percorsi formativi di master. AIL Rimini - Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma - ha donato 20 nuove poltrone letto, una per ogni camera, per agevolare il comfort (anche nelle ore notturne) dei familiari che assistono i propri cari in momenti delicati del loro percorso di cura, il salotto per il salone grande e le attrezzature per il progetto di agopuntura rivolto a pazienti di cure palliative. Ha offerto concerti di pianoforte grazie al coordinamento di Francesca Cesaretti dell'associazione Donatori di Musica portando l'emozione delle note fra i pazienti e il personale medico.

L'Istituto Oncologico Romagnolo con il progetto di Pet Therapy in Hospice ha portato ai pazienti e familiari la compagnia dei cani, oltre all'avvio dei lavori di miglioramento dell'ampio giardino che circonda la struttura e la presenza dei volontari IOR che puntualmente offrono compagnia e ascolto ai pazienti e regalano ogni lunedì competenze specifiche come piega o taglio di capelli, manicure e pedicure. Inoltre un ecografo portatile dotato di un grande tablet e di 5 cronoinfusori di ultima generazione per terapie sottocutanee corredate di materiale di consumo è stato acquistato grazie alla somma raccolta attraverso l'organizzazione di eventi sportivi velici che hanno coinvolto i Lions club Distretti 108 A, Tb e LA, mentre 13 panchine per i giardini (dedicate alla memoria del socio Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani) sono state fornite dal presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro, Graziano Lunghi. Le donazioni di privati, in molti casi familiari di persone che sono state ricoverate all'hospice, hanno reso possibile l'aquisto di un una serie di arredi per le stanze "operative" di tutti i professionisti (medici, infermieri, OSS, coordinatrice e segreteria) in memoria di Maurizio Scarpi, mobili che riflettono la continua ricerca del bello che ha accompagnato il donatore per tutta la vita, e due cucine, così da migliorare il benessere lavorativo di tutto il personale.

Nuovi mobili e arredi per le camere di degenza sono stati acquistati grazie ai fratelli Claudio e Michele Napolitano, a loro volta protagonisti con un significativo lascito in ricordo di Maria Letizia Trombetti in Napolitano.

Le dichiarazioni delle persone intervenute

Jamil Sadelghovaad, Sindaco di Rimini: “La presentazione degli spazi rinnovati dell’Hospice ci ricorda il significato più profondo del prendersi cura, della persona e della propria comunità. Questo luogo è pensato mettendo al centro l’individuo, garantendone prima di tutto la dignità (e posso testimoniarlo di persona avendovi trascorso lungo tempo accanto a mio padre), nella consapevolezza che ambienti più accoglienti e confortevoli possano contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita e del tempo dei pazienti, dei loro famigliari, degli operatori sanitari. L’intervento che inauguriamo oggi racconta anche un altro aspetto fondamentale del prendersi cura: la responsabilità verso la propria comunità. Il contributo di privati e associazioni, che hanno scelto di mettere risorse e impegno al servizio degli altri, è la dimostrazione concreta di come la sanità sia un bene comune, un valore che appartiene a tutti e di cui tutti possiamo, a nostra volta, prenderci cura”.

Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria Ausl Romagna: “In giornate come questa è un privilegio lavorare in sanità pubblica, soprattutto in questo territorio, che ancor prima della delibera regionale del 2022 con la sua rete onco-ematologica in maniera antesignana e visionaria ha capito il senso di quello che oggi stiamo sottolineando, ovvero di una comunità, non solo professionale. Le donazioni che abbiamo elencato rappresentano una ricchezza di servizi ospedalieri e territoriali, esprimendo la volontà di fare assistenza e di farla da domicilio a domicilio attraverso tutti i nodi della rete costituita dai vari professionisti che vedo qui presenti. Il nostro obiettivo è riuscire ad assicurare cure di qualità, ma che siano capaci non solo di affrontare la malattia ma anche di mettere al centro la persona, i valori e i familiari e tutta la rete. In questo momento storico il servizio sanitario è minato alle fondamenta perché sotto finanziato, ma segni come quelli odierni testimoniano la fiducia che ci dimostrate, anche se a volte non sono sufficienti. Sono convinta che il servizio sanitario pubblico debba essere degnamente finanziato a livello nazionale e la nostra Regione sta lavorando in questo senso proprio per riuscire a renderlo sostenibile. Ringrazio tutti per il lavoro, la determinazione e la fiducia che ogni giorno ci accordate”.

Francesca Raggi, Direttrice presidio ospedaliero Rimini: “Diamo il benvenuto e ringraziamo per la loro generosità le associazioni del terzo settore, i privati e la fondazione che hanno scelto di sostenere un luogo così importante per la nostra comunità. L’Hospice rappresenta infatti uno dei valori più profondi di un servizio sanitario pubblico che vuole continuare ad essere universalistico. Riuscire ad accompagnare l’intero percorso di cura delle persone sino al fine vita, portando dignità, sollievo e accoglienza è particolarmente rilevante: in questo luogo – si capisce bene - l’umanizzazione degli ambienti costituisce uno strumento e un valore significativo per far sentire le persone accolte, dare qualità alla cura e migliorare il lavoro di tutti. E l’alleanza fra sanità pubblica e donatori riconferma il tema della fiducia, sempre rinnovata da parte della comunità, nei confronti del nostro ospedale”.

Katia Prati, Direttrice Direzione Professioni Sanitarie Distrettuale Rimini: “Ci tenevo particolarmente ad essere presente, perché quando parliamo di inaugurazioni bisogna anche soffermarsi sul beneficio che accompagna questi momenti. La qualità del tempo passa infatti anche attraverso il bello e il comfort, e quindi la necessità di creare degli ambienti in termini di umanizzazione dell’assistenza. Questo per gli ospiti e i loro familiari è un bisogno rappresentato anche dalle professioni sanitarie, perché solo il farmaco o la prestazione del fisioterapista non riescono a darvi appieno risposta. In tal senso la possibilità di lavorare in ambienti belli e confortevoli è sicuramente parte di quel motore che governa l’assistenza. Inoltre, altro aspetto da evidenziare, con questo evento le cure palliative hanno realizzato l’ingaggio comunitario, hanno attraversato l’intera traiettoria di cura del paziente, non solo quando è ricoverato in struttura, visto che ci sono diverse figure di professionisti che lavorano anche a casa tenendo la continuità di cura. E poter contare su strumenti operativi che contribuiscono ad avvicinarci sul territorio, come ad esempio l’auto per il servizio domiciliare, crea un enorme impatto organizzativo”.

Cristina Pittureri, responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure Palliative e Hospice Rimini: “I valori fondanti delle cure palliative nascono dal quotidiano approccio al letto del malato, al domicilio o in Hospice, durante le consulenze in ospedale o le visite in ambulatorio, dall’incontro col paziente, col caregiver e dal confronto con i colleghi di altre specialità. Insieme, pur nella tempesta che travolge il malato e la sua famiglia, le cure palliative mostrano come è possibile contribuire a scelte basate su principi di proporzionalità e appropriatezza, senza escludere nessuno per età e patologie, assicurando la “cura sempre”, fino alla fine, senza eccessi privi di significato, in relazione alle opportunità tecnico-scientifiche a disposizione. Insieme è possibile costruire una collaborazione per definire l’appropriatezza del percorso di cura, che può iniziare in ambulatorio o nei reparti di degenza con la consulenza in cure palliative, in fase precoce, o avviarsi in Hospice o al domicilio, se si parla di cure rivolte alla tutela del fine vita. In questa significativa giornata apriamo le porte alle associazioni di volontariato e ai singoli cittadini che hanno contribuito con la loro generosità a migliorare gli ambienti di cura dell’Hospice e degli ambulatori, con donazioni di mobilio, attrezzature, elettrodomestici. In un’occasione così speciale desidero ringraziare anche pubblicamente i nostri benefattori, anche i numerosi piccoli donatori che non possiamo elencare tutti, per aver compreso le attività che proponiamo ai nostri pazienti, e lo dimostra il grande aiuto che ci hanno dato. E un caloroso ringraziamento va alle diverse componenti dell’azienda, a cominciare dalla direzione e dall’ufficio tecnico per gli sforzi compiuti nel supportarci in questo percorso”.

Enrico Sabatini, Direttore Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio Ausl Romagna: “Attraverso un intervento prevalentemente orientato al rinnovo di arredi, finiture e colori, gli ambienti sono stati ripensati per rispondere meglio alle diverse esigenze di chi li vive quotidianamente. Il salone relax è stato valorizzato attraverso un progetto cromatico avvolgente e l'inserimento di elementi decorativi capaci di amplificarne la percezione spaziale. L'ingresso è stato ridefinito per migliorare l'orientamento e l'accoglienza, introducendo anche una piccola area riservata al relax dei caregiver. Nelle camere il rinnovamento delle testate dei letti, degli arredi e dell'illuminazione ha contribuito a migliorare comfort e qualità percettiva, mentre l'utilizzo di diverse tonalità cromatiche nelle due ali del reparto e nei corridoi favorisce l'orientamento e la riconoscibilità degli spazi, non tralasciando quanto necessario dal punto di vista della sicurezza per pazienti e operatori. Il risultato è un ambiente rinnovato, nel quale colori, materiali, arredi e soluzioni architettoniche concorrono a costruire un'atmosfera più domestica e rassicurante. Un progetto partito tre anni fa e seguito con particolare attenzione dalla struttura tecnica aziendale, che, senza stravolgere gli spazi esistenti, interpreta l'architettura come parte integrante dell'accoglienza e della cura, contribuendo a rendere più umana e confortevole l'esperienza di chi vive e lavora nel reparto. E sono davvero orgoglioso di questa struttura, come pure di ciò che stiamo costruendo con fatica accanto a questo edificio, con l’obiettivo di fornire un servizio più adeguato ai nostri cittadini”.