Ricordati di me. Un convegno sulla rete a sostegno di chi ha perso la memoria

Come può una comunità prendersi cura di chi perde la memoria, e di chi gli sta accanto? È la domanda al centro di “Ricordati di me - Una comunità che dà valore alle persone”, il convegno promosso da ASP Valloni Marecchia in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle 9.00 alle 16.30, alla Sala Manzoni di Rimini (via IV Novembre 37).

Sono 1435 le persone seguite a vario titolo dalla rete territoriale della Provincia di Rimini. La giornata mette a confronto professionisti sanitari e sociosanitari, operatori, familiari, caregiver e cittadini su sviluppo e innovazione della rete territoriale che sostiene le persone con difficoltà di memoria e le loro famiglie: servizi, percorsi di cura, Centri d’Incontro e Caffè Alzheimer.

Alle 9 i saluti istituzionali di Stefano Vitali, presidente di ASP Valloni Marecchia, e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Intervengono anche Walter Chiani (Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e Servizi alla Persona del Comune di Riccione), Mirco Tamagnini (Attività Socio Sanitarie AUSL della Romagna e Distretto di Rimini), Martino Ardigò (Distretto di Riccione), Giorgio Romersa (Associazione Alzheimer Rimini), Emilio Mancini (Centro

d’Incontro Rimini) e Giovanna De Paoli (familiare Centro d’Incontro Il Colibrì).

La sessione del mattino, moderata e introdotta da Chiara Ciacci (Medico Geriatra Responsabile della Struttura Semplice Geriatria Territoriale Rimini-Riccione, AUSL della Romagna), entra nel merito della rete dei servizi e dei percorsi a sostegno della persona e dei caregiver, con l’intervento di Barbara Manni (Dirigente Medico Geriatra ASUL di Modena). Seguono Federica Boschi (Direttrice Distretto di Lugo e Responsabile PDTA demenze AUSL della Romagna) sulla rete di cura e assistenza per le persone con demenza in AUSL della Romagna e Kristian Gianfreda (Assessore Politiche per la Salute del Comune di Rimini) sui progetti del territorio e l’integrazione con i nodi territoriali di salute.

Alle 10.30 Rabih Chattat (Professore di Psicologia Clinica UNIBO) propone “Un altro modo di vivere e convivere con la demenza”. Alle 11.30 la parola passa a chi la rete la vive ogni giorno: Stefano De Carolis, Virginia Petrella, Chiara Leta, Marika Celli, Silvia Zavatta, Elisa Ridolfi, Francesca Vaienti, Manuela Boschetti, Manuela Graziani, Luana Mazzoni e Patrizia Gelmi raccontano l’esperienza del territorio riminese. La mattinata si chiude alle 13

dopo lo spazio per le domande.

Il pomeriggio, dalle 14, è dedicato all’esperienza diretta. Con “Persone insieme: parole, musica, arte e movimento”, 4 workshop paralleli avvicinano i partecipanti alle attività dei Centri d’Incontro e dei Caffè Alzheimer:

1. La voce delle persone: quando la persona diventa protagonista, con Francesca Vaienti, Elisa Ridolfi e Pierangela Pari

2. In sintonia: quando voce, suono e musica sono memoria e relazione, con Cristina Tiraferri, Giada Bastoni e Marika Sacchetti

3. La poesia di un gesto. L’arte del movimento nel Metodo Hobart®, con Manuela Graziani, Chiara Fabbri e l’associazione “Are you reading”

4. Vivere nel mondo fa bene: passi, linguaggi espressivi e legami intergenerazionali, con Luana Mazzoni, Manuela Boschetti e Gina Chiafalà

Alle 15.30 è previsto un momento di riflessione sulle esperienze vissute, seguito alle 16 dalla plenaria di restituzione e dalle conclusioni. La giornata termina alle 16.30 con una visita guidata facoltativa al Tempio Malatestiano.

Per i professionisti sanitari è previsto l’accreditamento ECM. Per familiari e caregiver il convegno è l’occasione per conoscere le risorse del territorio, condividere esperienze e approfondire come sostenere la persona e chi se ne prende cura.



Per capire cosa vive una famiglia con un famigliare che ha perso la memoria di seguito

una poesia scritta da Ettore Tombesi, marito di una persona seguita dai nostri centri:

E così ...

amo due donne!

La prima è tutto il mio passato meraviglioso

la mia gloria

il mio IO trasformato al meglio

nella gioia dell'amore di coppia più completo

dalla giovinezza, alla maturità.

La seconda donna è sempre la stessa ma,

si aggiunge a lei tutta la sofferenza

nel suo bisogno massimo ... in me.

Le amo ora che siamo in tre sul sofà

e che riempiamo il tempo di tutte le accortezze della nostra età,

unendo così le nostre esperienze vissute.

Siamo in tre,

io, lei, e la Santa

così la chiamiamo e

così ci completiamo.

Lei che soffre straziata la dipartita.

L'altra, che è perfetta nella devastante missione.

Io che attendo ogni attimo

di assecondare ambedue con il mio amore.

Noi tre vinceremo.

Una donna che mi abbraccerà sino alla sua dipartita.

Una donna altra, che vincerà la sua guerra spietata.

Io che vincerò con tutto il mio cuore.

E non ci arrenderemo mai,

perché io amo le mie due donne.