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'elemosina' a fronte dei rinca

DL Bollette. La stroncatura di Federconsumatori: servono scelte coraggiose

In foto: bollette (foto pexels)
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Redazione
   
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"Un'enorme delusione dai contorni del tutto irrilevanti per famiglie e imprese". È severo il giudizio espresso da Federconsumatori Rimini all'indomani del via libera al nuovo DL Bollette. L'associazione mette in luce l'estrema debolezza delle misure varate dal Governo, a partire dal tetto al prezzo del metano fissato a 58,9 euro al megawattora. La misura, pensata unicamente per la produzione delle centrali termoelettriche, si tradurrà in un beneficio marginale di appena 20 euro all'anno, riservato oltretutto a chi dispone di tariffe elettriche a prezzo variabile.

Un'elemosina, secondo l'associazione di tutela dei consumatori, di fronte ai rincari record che nell'ultimo anno hanno travolto gli utenti, con picchi che hanno superato il 120% per la maggior tutela e il 63% per chi si trova nel Servizio di Tutele Graduali. Sul punto, l'associazione giudica "impensabile" la scadenza fissata a marzo 2027 e sollecita un rinvio chiaro del termine.

Per contrastare concretamente la stangata energetica, Federconsumatori sollecita scelte coraggiose, a partire dall'intacco degli extraprofitti aziendali. Le priorità individuate riguardano l'estensione dei bonus energia alle famiglie con redditi ISEE fino a 25.000 euro, il vero disaccoppiamento tra il costo dell'elettricità e quello del gas, l'aliquota IVA bloccata al 10% su tutte le forniture e lo spostamento degli oneri di sistema sulla fiscalità generale. La vera svolta resta però la spinta decisiva sulle fonti rinnovabili: un cambio di passo strutturale che, secondo l'Osservatorio dell'associazione, consentirebbe un risparmio in bolletta superiore al 76% all'anno per ogni nucleo familiare.

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