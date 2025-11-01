Più nidi, più nascite. Rimini investe su tre nuovi poli per l'infanzia

Secondo una recente ricerca ISTAT, pubblicata su Etica ed Economia, l’aumento dei servizi per la prima infanzia può generare fino all’8,6% di nascite in più nei territori che superano il 30% di copertura. A Rimini, che ha già una copertura del nido al 33%, questo si tradurrebbe in un potenziale di 60–90 nuovi bambini ogni anno. Anche la gratuità dei nidi è centrale nelle politiche educative comunali. Grazie ai fondi del PNRR, Rimini ha in corso di affidamento tre nuovi poli per l’infanzia. Parallelamente, è stata rafforzata la rete pubblico-privata, garantendo maggiore accessibilità

“Queste previsioni – suggerisce Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - confermano la direzione intrapresa: investire nell’infanzia significa promuovere la natalità, sostenere la parità di genere e far crescere il territorio. I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia. I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia. Attraverso strutture educative nuove e attrattive possiamo migliorare la qualità della vita delle famiglie e far crescere insieme la comunità.”.