copertura attuale al 33%

Più nidi, più nascite. Rimini investe su tre nuovi poli per l'infanzia

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 1 Nov 2025 12:32 ~ ultimo agg. 12:38
Tempo di lettura 2 min
Secondo una recente ricerca ISTAT, pubblicata su Etica ed Economia, l’aumento dei servizi per la prima infanzia può generare fino all’8,6% di nascite in più nei territori che superano il 30% di copertura. A Rimini, che ha già una copertura del nido al 33%, questo si tradurrebbe in un potenziale di 60–90 nuovi bambini ogni anno. Anche la gratuità dei nidi è centrale nelle politiche educative comunali. Grazie ai fondi del PNRR, Rimini ha in corso di affidamento tre nuovi poli per l’infanzia. Parallelamente, è stata rafforzata la rete pubblico-privata, garantendo maggiore accessibilità
 
“Queste previsioni – suggerisce Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - confermano la direzione intrapresa: investire nell’infanzia significa promuovere la natalità, sostenere la parità di genere e far crescere il territorio. I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia.  I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia. Attraverso strutture educative nuove e attrattive possiamo migliorare la qualità della vita delle famiglie e far crescere insieme la comunità.”.
