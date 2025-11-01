Importunano gli avventori di un bar arrestati dopo violenta resistenza

Importunavano i passanti e gli avventori di un bar della centrale Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria e quando sono arrivati i carabinieri li hanno aggrediti, ferendo un militare. L'episodio è avvenuto nelle serata de 31 ottobre, nel cuore del capoluogo del Montefeltro e ha portato all'arresto di un 27enne e di un 34enne del luogo, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Poco prima delle 19,30, al 112, è arrivata la segnalazione di due uomini, in evidente stato di alterazione psicotica, che infastidivano le persone nella piazza centrale. Quando la pattuglia è giunta sul posto è stata avvicinata del gestore del locale che ha spiegato il parapiglia successo solo pochi minuti prima, con sedie e tavoli scaraventati a terra dai due e una persona ferita ad uno zigomo. I due soggetti si erano già allontanati dalla piazza. Poco dopo la pattuglia è dovuta ritornare in piazza perché i due erano tornati alla carica e il 27enne stava aggredendo un altro avventore. Prontamente un militare ha cercato di fermarlo ma su di lui si è avventato il 34enne, provocandogli una profonda ferita al dorso di una mano, per cui è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'intervento dei colleghi è stato provvidenziale per bloccare i due soggetti che sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza del comando sino alla del giudizio direttissimo di questa mattina. L'arresto è stato convalidato con obbligo di firma.