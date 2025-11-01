  
attesi centinaia di espositori

A febbraio il mondo del beverage torna protagonista in Fiera

In foto: beer&food attraction
beer&food attraction
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 1 Nov 2025 10:08 ~ ultimo agg. 10:36
Torna in Fiera a Rimini, dal 15 al 17 febbraio, Beer&Food Attraction, l’appuntamento di riferimento europeo per la beverage e bar industry organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Nella precedente edizione i padiglioni avevano accolto 600 espositori e più di 130 buyer internazionali da 40 Paesi. 

Il Panel Horeca di Circana, che monitora il comparto bevande venduto dai grossisti, indica una crescita a valore del +39% dal 2019 al 2024; più in generale, il fatturato complessivo nei primi sei mesi del 2025 è stato di 2,3 miliardi di euro. Sempre secondo i dati Crest di Circana, il ‘fuori casa’ in Italia (a livello di visite) è ormai tornato ai livelli pre Covid, con 9,7 miliardi ad agosto 2025 rispetto alle 10,2 dello stesso periodo del 2019. E lo dimostrano anche gli atti di acquisto complessivi di bevande alcoliche e analcoliche, stabile a 2,2 miliardi esattamente come 6 anni fa. Nel confronto tra i due periodi, a crescere sono stati principalmente i soft drink privi di anidride carbonica (+24%) e soprattutto gli atti di acquisto relativi a cocktail alcolici (+32%, da 69 milioni agli attuali 91) oltre a liquori e superalcolici, che dai 58 milioni del 2019 sono arrivati ai 76 dello scorso agosto (+30%) in grande crescita anche nell’ultimo anno (+23% sul 2024). Numeri che confermano il grande interesse per il mondo beverage e mixology, che sarà una delle filiere principali della 11ª edizione di Beer&Food Attraction. Tra le novità il lancio del brand Mixology Attraction, per dare sempre più risalto al mondo beverage, miscelazione e spirits, accanto a quello delle birre, settore che in Italia (dati Assobirra) vale 10,2 miliardi di euro.

