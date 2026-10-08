Piste ciclabili, Rimini al nono posto per lunghezza complessiva della rete

Da 117 a 194: è l’incremento dei chilometri di piste ciclabili censiti tra il 2019 e il 2024 tra i comuni capoluogo, presenti nelle tavole Istat sull’ambiente urbano pubblicati dall’Istat. Dal 2023 al 2024 la rete del Comune di Rimini passa da 134 a 194,2 chilometri, con un aumento di 60,2 chilometri, pari al 44,9%.

Con 194,2 chilometri, nel 2024 Rimini si colloca al nono posto per lunghezza complessiva della rete tra i capoluoghi rilevati, rispetto al quattordicesimo del 2023. Rimini è davanti a Ravenna, Venezia e Parma.

Un altro risultato riguarda la densità delle piste ciclabili, cioè la loro lunghezza in rapporto alla superficie del territorio comunale. Con 143 chilometri ogni 100 chilometri quadrati, Rimini è decima tra i capoluoghi italiani e seconda in Emilia-Romagna, dopo Bologna, che raggiunge 173,7. Seguono Modena e Reggio Emilia.

Se i dati Istat si fermano al 2024, il monitoraggio degli uffici comunali aggiorna invece l’estensione della rete a 202,6 chilometri nel 2026. Tra le opere che contribuiscono all’ampliamento figura il sottopasso ciclopedonale di via Grazia Verenin, completato alla fine del 2025 ed entrato pienamente in funzione nel 2026, che permette di superare in sicurezza la SS16 e punta a migliorare i collegamenti tra la zona mare e i quartieri dell’entroterra.

Per il 2027 sono previsti interventi tra via Acquario e via della Fiera, con il completamento di un percorso ciclopedonale affiancato alla SS16 e nuovi attraversamenti, per collegare le piste esistenti e tra via Circonvallazione Nuova e via Pomposa, con una connessione in continuità con il sottopasso della statale.

A Viserba è previsto il collegamento tra via Turchetta e via Perticari attraverso il Parco Marcovaldo, con connessioni verso via Novella, via Popilia e via Sacramora. A Viserbella è inoltre prevista la riqualificazione e completamento di una pista ciclopedonale bidirezionale in via Verenin Grazia, per mettere in sicurezza il collegamento tra la SS16 e il lungomare Porto Palos.