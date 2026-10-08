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MARTEDI' 13 OTTOBRE

In Basilica Cattedrale "Laudes Evangelii" per celebrare San Gaudenzo

In foto: basilica cattedrale di Rimini
basilica cattedrale di Rimini
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Redazione
   
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Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco e per celebrare la Solennità del Patrono di Rimini San Gaudenzo, nella serata di martedì 13 ottobre 2026 alle ore 21.00 in Basilica Cattedrale sarà eseguita l'opera "Laudes Evangelii" di Valentino Bucchi (1916-1976), per coro di voci bianche, coro misto, 4 solisti e orchestra.

Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno:

  • Coro e orchestra della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini
  • Coro di Voci Bianche di Rimini diretto da Elvira Massani
  • Federica Livi (soprano)
  • Isabella Orazietti (soprano)
  • Marco Mustaro (tenore)
  • Li Shuxin (basso)

L'ormai tradizionale Concerto per la Festività di San Gaudenzo  è promosso dalla Cappella Musicale Malatestiana in collaborazione con la Diocesi di Rimini alla presenza del nostro Vescovo Nicolò Anselmi. Ingresso libero senza prenotazione.

 

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