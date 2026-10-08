Affitti brevi in calo. I dati del Comune e della Provincia di Rimini

Affitti brevi in calo. Stando ai dati forniti dal Comune di Rimini, nell'ultimo anno si registra un'inversione di tendenza rispetto all’andamento degli appartamenti destinati alla locazione turistica con una contrazione complessiva pari al -6,79%. Stabili invece le locazioni a gestione imprenditoriale (case vacanza e affittacamere) che mostrano una lieve crescita del +2,28%.

Ma quanti turisti hanno usufruito degli affitti brevi in provincia di Rimini? Dopo l'esplosione del 2025 (+45%) nei primi 8 mesi di quest’anno c’è una sorta di stallo sulle locazioni fatte da privati, con il dato che si attesta allo 0,5%, e un aumento per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, con un +3,8% rispetto allo scorso anno

Diversi i fattori che hanno influito su questa inversione di tendenza, a partire dall’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia, che ha individuato e introdotto una specifica destinazione d’uso urbanistica "locazione breve" all'interno della categoria turistico-ricettiva, rendendo così necessario per i locatori brevi il cambio di destinazione (oneroso) da residenziale a turistica per poter collocare il proprio appartamento sul mercato.

Oltre a introdurre l’obbligatorietà del cambio di destinazione d’uso, la legge regionale prevede anche specifici requisiti tecnici e di sicurezza (igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale) a cui i locatori sono chiamati ad adeguarsi. E sempre da inizio anno è stata introdotta inoltre la modifica legislativa che ha ridotto a 2 il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. A Rimini prima del 1° gennaio 2026 erano 40 i locatori privati che possedevano 3 appartamenti, per un totale quindi di 40 immobili usciti da questo regime.

Restano però due interrogativi: quanto questa contrazione è influenzata da un possibile sommerso non visibile? E questo calo ha comportato invece una maggior immissione sul mercato degli affitti lunghi per famiglie e lavoratori? Domande che meriterebbero una risposta