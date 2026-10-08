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grave quadro indiziario

Atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime. Denunciato 48enne

In foto: repertorio
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Redazione
   
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Aveva pubblicato sul web immagini intime della ex compagna, corredate da nome e cognome, il 48enne residente a Rimini, denunciato dalla Polizia di Stato. L’attività investigativa della Squadra Mobile ha consentito di ricostruire una vicenda articolata, caratterizzata da una progressiva intrusione nella vita privata, sentimentale e professionale di una 42enne riminese a cui l'uomo, in precedenza era stato legato sentimentalmente. Vicenda culminata nel marzo 2026, con la pubblicazione delle foto. La donna, assolutamente ignara che le proprie immagini fossero state diffuse sul web, ha iniziato ad accorgersi di qualcosa di anomalo quando, improvvisamente, numerosi profili di persone a lei sconosciute hanno cominciato a seguirla sui propri account social. A rendere concreto il sospetto è stato il messaggio privato ricevuto da uno di questi sconosciuti, il quale le comunicava di aver trovato, all’interno di un sito internet, fotografie intime che la ritraevano, pubblicate con tanto di nome e cognome.

Diverse testimonianze raccolte dagli investigatori hanno fatto emergere che il 48enne, nonostante la conclusione della relazione, aveva continuato ad interessarsi alla vita delle donna e in più occasioni aveva contattato suoi familiari, amici e colleghi di lavoro, per sapere cosa facesse, chi frequentasse, ma anche per sparlare di lei. Nel febbraio 2025 aveva ricevuto un ammonimento del Questore, per condotte riconducibili ad atti persecutori. La diffusione delle immagini intime, a primavera di quest'anno, si inserisce, così, in questo quadro persecutorio da tempo messo in atto dall'uomo e ha fatto partire nuove indagini. I poliziotti, su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione e di altri luoghi in disponibilità dell’indagato, e hanno trovato numerose foto e riscontri di quanto denunciato dalla donna.

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