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per 110 famiglie

Cucinare, illuminare casa, riscaldarsi sta diventando un lusso. In arrivo aiuti

In foto: Sportello Energia Rimini
Sportello Energia Rimini
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Redazione
   
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Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, per la prima volta, il 12,5% dei cittadini che hanno chiesto aiuto (pari a 4.416 individui), pur avendo un’occupazione, sta incontrando gravi difficoltà nel soddisfare bisogni primari come cucinare, illuminare e riscaldare la propria abitazione. Si trova in quella condizione chiamata: povertà energetica. Per venire incontro a questa situazione c'è un nuovo progetto  promosso da Banco dell’energia e Federconsumatori Rimini, in sinergia con Caritas Rimini ed Emporio Solidale, grazie al contributo di SGR Luce e Gas del Gruppo SGR, per sostenere la popolazione più fragile, attraverso il pagamento delle forniture di elettricità e del gas.  L'intervento riguarderà 110 famiglie. Le risorse saranno destinate al saldo delle bollette anche in caso di morosità pregresse.

Secondo L’OIPE - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica la povertà energetica interessa circa il 9% delle famiglie (oltre 2,4 milioni di nuclei). Il contrasto a questo fenomeno rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fissa per quell’anno il traguardo per l’accesso universale a forme di energia sostenibili sia sul piano ambientale che su quello sociale.

Oltre al supporto immediato, Banco dell’energia e Federconsumatori avvieranno una campagna di comunicazione e sensibilizzazione attraverso varie iniziative: l’istituzione di uno sportello energia che fornisca informazioni sul corretto comportamento per un consumo consapevole, sul migliore utilizzo dell’energia domestica e sull’efficientamento delle abitazioni; la creazione di incontri pubblici, laboratori pratici, materiali informativi, strumenti digitali, in maniera semplice ed accessibile e la formazione di TED, Tutor per l’Energia Domestica”.

 

Fondazione Banco dell’energia da dieci anni si impegna al fianco dei cittadini in situazione di vulnerabilità sociale, promuovendo interventi concreti che uniscono solidarietà ed efficienza energetica. Banco dell’energia è un ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica. Dal 2016 Banco dell’energia ha raccolto e donato oltre 15 milioni di euro a sostegno di circa 20.000 beneficiari, operando attraverso interventi in sostegno di persone in difficoltà e iniziative formative e di sensibilizzazione per aumentare la cultura e la consapevolezza sui consumi e l’efficientamento energetico. Tra queste, il Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, a cui hanno aderito oltre 100 stakeholder tra istituzioni, aziende, organizzazioni del terzo settore, associazioni e istituti di ricerca, network che garantisce la realizzazione di numerosi progetti di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Fanno parte del Board della Fondazione Banco dell’energia, oltre ai Soci Fondatori A2A e le sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, anche Edison, Plenitude, Iren ed Hera Comm.

 

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