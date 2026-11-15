Piste ciclabili, parcheggi, desertificazione commerciale: è la strada giusta?

L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

di Carlo Alberto Pari



Il commercio al minuto nei centri storici, evidenzia parecchie serrande abbassate e le prospettive appaiono buie, come le tante vetrine spente. Negli ultimi anni, a livello nazionale, sono scomparsi circa 150.000 negozi, nel 2026, salvo errori, risultano oltre 450.000 locali commerciali sfitti, poco meno del 20% dell’intero patrimonio. Diversi i motivi. Incide ovviamente l’espansione degli acquisti “on line”, ed anche la concorrenza dei grandi centri commerciali, ma esiste forse anche un altro fattore altrettanto significativo: la carenza di parcheggi e l’allargamento dei centri storici pedonali, è la “moda” degli ultimi anni, ma è sempre utile e producente?



Parto dal tema che mi è più caro, per poi arrivare al nocciolo della questione. A mio modesto avviso, in generale, pensiamo ed operiamo spesso come se fossimo un Paese ricco e giovane, che si può permettere di scegliere e spendere, per realizzare anche ciò che non appare sempre necessario. Peccato che la realtà dei dati, indica qualcosa di profondamente diverso. Siamo un Paese significativamente indebitato, soggetto a rischi che dovremmo valutare con estrema attenzione. Siamo un Paese non certo giovane, con una denatalità devastante, con un quarto della popolazione “over 65” in crescita costante, ed apparentemente irreversibile. La

realizzazione di ogni progetto, anche per il bene delle future generazioni, dovrebbe tenere conto di queste inconfutabili verità.



Arrivo ai centri storici, partendo da un'altra prospettiva. Mi domando se le enormi quantità di piste ciclabili realizzate negli ultimi anni, sono tutte necessarie ed estremamente frequentate, oppure, in tantissimi casi, scarsissimamente utilizzate, soprattutto, quelle fuori dai centri urbani, del resto, basterebbe l’analisi dei dati per avere una risposta certa. Se così fosse, considerando che il costo medio stimato da alcune organizzazioni di settore, indica cifre di svariate decine di migliaia di euro a chilometro (in tanti casi, anche oltre 200.000), cui si aggiunge la manutenzione futura estremamente costosa, soprattutto per un Paese molto indebitato, appare ovvia la domanda : sono sempre necessarie ? Eppure, spesso, siamo felici di partecipare alle inaugurazioni, ma poi, quando ci ammaliamo “imprechiamo”, perché la sanità universale, non di rado per carenza di finanziamenti adeguati, ci

propone visite specialistiche financo ad un anno di distanza dall’evidenziarsi del problema. In sostanza, forse, si dovrebbe saggiamente rinunciare a qualcosa ed investire dove sussistono necessità impellenti ed inderogabili.



Ad esempio, per molte opere di discutibile necessità sono stati usati i denari ricevuti dal PNRR, venduto non di rado, come una grande conquista nazionale, peccato che in maggioranza sono ulteriori debiti, peraltro, solo da noi chiesti in forma così cospicua, peccato che nel 2028 dovremo iniziare a rimborsarli , peccato che tra quota capitale ed interessi, si prevede una cifra media annua da rimborsare non lontana da 7 miliardi annui, peccato che con quei soldi avremmo potuto sistemare una buona parte delle necessità della sanità universale!

Arrivo ai centri storici. Ampliare le zone pedonali eliminando i parcheggi, rende sicuramente l’ambiente più bello e più “green”, ma la domanda che mi pongo è questa: negli ultimi anni, nei centri storici, abbiamo ridotto o accentuato il problema della desertificazione commerciale, abbiamo aumentato o diminuito la sicurezza reale o percepita? Aggiungo, in un Paese che ha già un quarto della popolazione over 65 in crescita esponenziale, la maggioranza delle quali in politerapia farmacologica e quindi, non tutti particolarmente idonei o propensi a lunghe camminate, spesso necessarie per raggiungere i negozi che un tempo erano il riferimento per gli acquisti, facilita il mantenimento “in vita” dei centri storici, oppure aiuta la desertificazione, che porta quasi sempre ad un aumento della micro criminalità, dello spaccio, con il conseguente peggioramento della qualità di vita anche dei residenti? In sostanza, eliminare parcheggi o ricrearli molto più distanti dal centro storico, sono denari pubblici spesi bene? Oppure, la bellezza non è matematicamente conforme alle necessità dei Cittadini, o quanto meno, alla sostenibilità?



Lascio al lettore le riflessioni, sicuramente divergenti, ognuno in funzione della propria storia, esigenze, cultura, non entro in merito, credo che gli editoriali debbano soprattutto indurre delle riflessioni, non sono un luogo deputato ai

dibattiti, ma spetta al quarto potere evidenziali, anche se ora, troppo spesso, si preferirebbero giornalisti “da compagnia”. Una cosa però è certa, abbiamo tanti debiti ed i debiti, inficiano ogni necessità, anche quelle determinanti per la vita, inoltre, abbiamo già svenduto una parte del futuro delle generazioni che verranno, ed ora, iniziano a reagire con le proteste, quelle pacifiche, perché quelle violente, è bene essere chiari, sono solo opera di delinquenti. Le leggi finanziarie, non certo per colpa di una sola legislatura, temporeggiano, perché mancano soldi, tra un bonus ed un taglio a mio avviso vergognoso della perequazione sulle pensioni, tra l’occhiolino ad una categoria e finanziamenti alla sanità universale, che è bene chiarirlo, se non coprono neppure l’inflazione, il valore reale continua a diminuire in modo molto, molto, molto preoccupante!



Ed intanto : “Panta Rei”, tutto scorre, …..purché ……., tutto rimanga invariato.