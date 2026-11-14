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Insieme al sindaco

Sopralluogo con i vertici del Rimini alla Gaiofana. Presto novità sullo stadio

In foto: il sopralluogo alla Gaiofana (dal fb del sindaco Sadegholvaad)
il sopralluogo alla Gaiofana (dal fb del sindaco Sadegholvaad)
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Redazione
   
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Nel giorno in cui il comune annuncia la pubblicazione del bando per il centro sportivo della Gaiofana con l’obiettivo di consegnarlo alla città per la stagione 2027/28 (vedi notizia), arriva anche la notizia di un sopralluogo effettuato nell’area dal sindaco insieme ai vertici della Rimini Calcio. Alla società sono stati illustrati i lavori già in corso da parte del comune e quelli che dovranno essere completati dal vincitore del bando da 1,5 milioni. “Un’opera veramente impressionante, un’opportunità unica per la Rimini Calcio” è il commento del vicepresidente del Rimini Giuliano Lanzetti. Ma non si tratta dell’unica novità: forse già la prossima settimana infatti il comune potrebbe presentare l’intervento per la riqualificazione dello stadio con le relative tempistiche. Si attendono novità a breve anche sullo stadio dell’atletica di via Melucci. 

il video del sopralluogo

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