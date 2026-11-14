Sopralluogo con i vertici del Rimini alla Gaiofana. Presto novità sullo stadio

Nel giorno in cui il comune annuncia la pubblicazione del bando per il centro sportivo della Gaiofana con l’obiettivo di consegnarlo alla città per la stagione 2027/28 (vedi notizia), arriva anche la notizia di un sopralluogo effettuato nell’area dal sindaco insieme ai vertici della Rimini Calcio. Alla società sono stati illustrati i lavori già in corso da parte del comune e quelli che dovranno essere completati dal vincitore del bando da 1,5 milioni. “Un’opera veramente impressionante, un’opportunità unica per la Rimini Calcio” è il commento del vicepresidente del Rimini Giuliano Lanzetti. Ma non si tratta dell’unica novità: forse già la prossima settimana infatti il comune potrebbe presentare l’intervento per la riqualificazione dello stadio con le relative tempistiche. Si attendono novità a breve anche sullo stadio dell’atletica di via Melucci.

il video del sopralluogo