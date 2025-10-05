  
miglioramento dal pomeriggio

Pioggia, vento e mareggiate. Al porto di Rimini l'acqua invade le banchine

In foto: dal comitato Sinistra del Porto
dal comitato Sinistra del Porto
di Redazione   
Dom 5 Ott 2025 11:25 ~ ultimo agg. 13:50
La pioggia e il vento di questa mattina hanno fatto sentire i loro effetti in particolare sulla costa, con forti raffiche di bora e mareggiate. Il picco della marea si è registrato intorno alle 11. Al porto canale di Rimini e alla Darsena il livello dell'acqua si è innalzato invadendo le banchine e la sede stradale. Allagati anche diversi tratti d spiaggia. All'invaso del Tiberio l'acqua copre parte del parco Marecchia. 

I fenomeni dovrebbero esaurirsi nella seconda parte della giornata. L'ingresso di aria fredda ha causato un deciso calo delle temperature, in ripresa a partire da lunedì. Dopo il nuovo allagamento il Comitato Sinistra del Porto ribadisce la necessità di migliorare la salvaguardia dell'area da questo tipo di situazioni.

Le previsioni di Arpae.

 

