La nuova stagione del teatro Pazzini di Verucchio. Prosa, comicità e musica

La stagione 2025/2026 del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio prende il via il 15 novembre con un “fuoriprogramma ad ingresso libero” Paura ti butto via, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere con Piera Vitali, Deborah Vico e Annalisa Galvagni. La stagione ufficiale inizierà venerdì 28 novembre e terminerà sabato 18 aprile. Novità di questa edizione sarà l’introduzione di tre appuntamenti domenicali pomeridiani, con inizio alle ore 18.00. La direzione artistica

è della Compagnia Fratelli di Taglia, giunta al suo nono anno consecutivo.

La prosa sarà protagonista: Paolo Rossi porterà il suo teatro satirico e irriverente, Peppe Servillo affronterà con ironia e profondità temi come razzismo ed egoismo e Lodo Guenzi trasformerà in scena il celebre romanzo di Joe Simpson in una storia di resistenza e avventura. Matthias Martelli insieme al fisarmonicista Simone Zanchini darà vita a un intreccio di narrazione mimica, jazz e poesia.

La comicità vedrà in scena Alessandro Fullin con la sua vena surreale, Danila Stalteri e Massimiliano Vado interpreteranno una commedia che esplora le crisi di coppia, e tornerà in scena Locomix, lo storico festival per comici emergenti. La stand-up comedy avrà due voci femminili forti e contemporanee: Giulia Pont, con un monologo che mescola ironia e commozione trasformando il pubblico in un vero e proprio “terapeuta”, e Gioia Salvatori, che con racconterà le complessità e i paradossi dell’amore

E ancora, musica dal vivo con il concerto gospel di Cedric Shannon Rives, direttamente dagli Stati Uniti, e l’omaggio dei Damadorè alla leggendaria tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi.

