Fermato un giovane italiano

Follia al Rally di San Marino. Getta petardi contro il pubblico, otto feriti

Dom 5 Ott 2025 11:07
Nel pomeriggio di sabato un gesto folle ha sconvolto il Rally Legend di San Marino. Un uomo ha gettato petardi in mezzo al pubblico ed ha ferito otto persone. E' fuggito a piedi ma è stato raggiunto e intercettato nel giro di breve dalla Gendarmeria. Si tratta di un giovane italiano.Alcuni feriti sono stati medicati sul posto, altri sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato, non sono fortunatamente in condizioni gravi. Le prove del Rally sono poi ripartite con un ritardo sul programma di gara.

La Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino esprime "il più profondo ringraziamento e la piena solidarietà a tutte le Forze dell'Ordine sammarinesi per il loro lavoro instancabile e efficacia dimostrata nell'affrontare situazioni di estrema tensione. Nonostante l'incremento di misure di sicurezza e la dotazione tecnologica potenziata, inclusa l'azione dei droni per un controllo del territorio più capillare e tempestivo, la gestione dell'ordine pubblico in un evento di queste proporzioni si conferma di anno in anno più complessa
per la Repubblica. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine nelle tante situazioni di criticità verificatesi".

