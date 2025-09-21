Pieno di pubblico per Emilia Street Parade. Sacchetti: diventi evento regionale

Sono state migliaia le persone che hanno partecipato a Santarcangelo all'Emilia Street Parade, la festa di strada che ha inaugurato i lavori da oltre 2 milioni di euro realizzati negli ultimi anni sulla SS9. E' stata anche l'occasione per rinnovare il sostegno della comunità ai Mutoid. Il sindaco Sacchetti ha lanciato la proposta che diventi un'iniziativa di sistema, che coinvolga i comuni della regione da Rimini a Piacenza a fine estate, un po' nello stile della Notte Rosa ad inizio stagione. L'evento è iniziato con la biciclettata, che dalla stazione ha raggiunto Santa Giustina e poi percorso la nuova ciclabile, a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Poi la musica dal vivo e con il djset, e lo spettacolo con il fuoco di Nikki Rifiutile, ambasciatrice della Mutoid Waste Company

Nel complesso, fa sapere l'amministrazione, l’evento si è svolto senza particolari criticità sia sul fronte della sicurezza sia per quanto riguarda la viabilità, con disagi contenuti sia per i residenti sia per chi si è trovato a transitare lungo la SS9.

“Un ringraziamento sentito a Città Viva, che ha reso possibile la realizzazione di Emilia Street Parade con impegno e determinazione fin dall’ideazione dell’evento, e a tutti coloro che hanno lavorato per questa grande festa: agli artisti e ai locali partecipanti, a FoCuS e alla Polizia locale, che ha coperto l'intera giornata su più turni in collaborazioni con altri comandi gestendo la viabilità in maniera egregia, agli uffici comunali coinvolti dalla Viabilità al Suap, dallo Staff del Sindaco e della Giunta ai Servizi di Comunicazione, alle Forze dell’ordine, ai volontari e a Control Room” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

“Con Emilia Street Parade abbiamo creato un nuovo format che ora mettiamo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e in particolare dei 31 sindaci delle città collocate lungo la via Emilia: come la Notte rosa che apre l’estate unendo tutta la Riviera da Cattolica a Comacchio, Emilia Street Parade può diventare l’evento di sistema che chiude la stagione collegando l'entroterra lungo la sua spina dorsale, da Rimini a Piacenza”, aggiunge il sindaco.

“La tipologia di evento potrà anche essere reinterpretata mantenendo il filo conduttore della via Emilia, che unisce materialmente e simbolicamente i due estremi della regione. Emilia Street Parade è nata per rinnovare il nostro abbraccio ai Mutoid e celebrare la profonda riqualificazione della SS9, con opere per oltre 2 milioni di euro investiti in mobilità sostenibile, sicurezza stradale e trasporto pubblico, ma da Santarcangelo abbiamo anche gettato il seme per un nuovo evento di chiusura dell’estate, replicabile e sviluppabile in tutta la regione” conclude il sindaco.

“Il nostro primo ringraziamento va a tutte le attività coinvolte, che hanno creduto in questo evento dando vita a una festa che dimostra una volta di più la vitalità dell’economia santarcangiolese, nel segno dell’unità tra gli operatori del centro e quelli della via Emilia: anche questo consolida il senso di comunità che da sempre caratterizza Santarcangelo, riflesso nella partecipazione non solo ampia ma anche molto variegata all’evento” dichiara Alex Bertozzi, presidente di Città Viva.

“Emilia Street Parade è stata davvero una festa di strada, che ha portato tutte e tutti a vivere la via Emilia, dai giovani agli anziani, fino alle tante famiglie con bambini al seguito, che anche durante il giorno l’hanno attraversata tranquillamente in bici o in monopattino grazie all’assenza delle auto. Tantissime persone hanno raggiungo Santarcangelo richiamate dalla festa, riempiendo anche il centro storico con un flusso continuo dal Combarbio alla via Emilia e viceversa”, conclude Bertozzi.