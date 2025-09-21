Nuovo comandante per il NOR dei Carabinieri di Rimini

Nuovo comandante per il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini . Da pochi giorno è entrato in servizio il S. Ten. Francesco Moscariello proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Roma, accolto dal Comandante Provinciale di Rimini, Col. Ruggero Gerardo Rugge. Sostituisce il Capitano Ernesto Maria Califri, destinato al comando della Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG).



Originario della provincia di Salerno, Moscariello ha conseguito all’Università di Camerino (MC) la laurea in Giurisprudenza e quella specialistica in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea oltre quella conseguita all’Università di Tor Vergata in Scienze giuridiche della sicurezza. Arruolatosi nell’Arma nel 2015, ha frequentato il Corso triennale Marescialli al termine del quale ha ricoperto incarichi addestrativi alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze quale comandante di squadra e successivamente è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Roma - San Lorenzo in Lucina. Nel 2023, promosso S. Tenente ha iniziato la frequenza del 6° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri completando, alla Scuola Ufficiali in Roma, il percorso formativo che lo ha condotto all’attuale incarico.