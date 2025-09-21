  
Indietro
menu
menu

accolto dal comandante

Nuovo comandante per il NOR dei Carabinieri di Rimini

In foto: Il Comandante Rugge con il nuovo comandante Moscariello
Il Comandante Rugge con il nuovo comandante Moscariello
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 21 Set 2025 10:22 ~ ultimo agg. 10:29
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nuovo comandante per il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini . Da pochi giorno è entrato in servizio il S. Ten. Francesco Moscariello proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Roma, accolto dal  Comandante Provinciale di Rimini, Col. Ruggero Gerardo Rugge. Sostituisce il Capitano Ernesto Maria Califri, destinato al comando della Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG).


Originario della provincia di Salerno, Moscariello ha conseguito all’Università di Camerino (MC) la laurea in Giurisprudenza e quella specialistica in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea oltre quella conseguita all’Università di Tor Vergata in Scienze giuridiche della sicurezza. Arruolatosi nell’Arma nel 2015, ha frequentato il Corso triennale Marescialli al termine del quale ha ricoperto incarichi addestrativi alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze quale comandante di squadra e successivamente è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Roma - San Lorenzo in Lucina. Nel 2023, promosso S. Tenente ha iniziato la frequenza del 6° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri completando, alla Scuola Ufficiali in Roma, il percorso formativo che lo ha condotto all’attuale incarico.

Altre notizie
la richiesta di fipe

Confcommercio: bene la deroga per i dehors ma servono più certezze di legge
di Redazione
la cerimonia
cerimonia in prefettura

Consegnate 14 Medaglie d'Onore a ex internati e 3 emblemi araldici
di Redazione
il bus e il presidente Corsini
21 settembre

Giornata della pace: un bus della linea 11 colorato con le tinte dell'arcobaleno
di Redazione
@Marina Andruccioli
la recensione del mese

"La casa degli Sguardi". La fanatica di libri nel mondo umanissimo di Mencarelli
di Redazione
l'inaugurazione della scuola Saffi
santarcangelo

Festa per la fine lavori. Tutti gli studenti tornati alla scuola Saffi
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO