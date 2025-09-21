L'accoglienza calorosa del popolo filippino per il Vescovo Anselmi







Prosegue il viaggio missionario nelle Filippine del Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, invitato dalle Sorelle dell'Immacolata di Don Masi a visitare le loro opere nel paese asiatico. I primi giorni sono trascorsi nei sobborghi di San Pedro, nell’area metropolitana della capitale, dove le suore di Miramare operano. Si tratta di quartieri difficili, segnati da forti condizioni di povertà, con fogne a cielo aperto, baracche di fortuna e tante ferite sociali. Eppure, in mezzo a questa realtà dura, non sono mancati i sorrisi vispi e luminosi dei bambini, lo sguardo accogliente delle famiglie, la dignità di chi vive con poco, ma con un cuore grande.

Del gruppo fanno parte anche suor Pinuccia Fontana, Madre Generale delle Sorelle dell’Immacolata; suor Guglielma, originaria delle Filippine ma ora in servizio a Santarcangelo di Romagna; don Giuseppe Tognacci, rettore della Cattedrale di Rimini; i rappresentanti del Campo Lavoro Missionario, Gabriele Valentini, presidente, con la moglie Marisa Pari, e Mimmo Azzone, vicepresidente. Momento molto partecipato la messa al Santuario di San Pellegrino da Forlì, Curato dai padri Servi di Maria filippini, prima della partenza per l'isola di Mindanao.