  
Indietro
menu
menu

in viaggio missionario

L'accoglienza calorosa del popolo filippino per il Vescovo Anselmi

In foto: Il vescovo con la comunità del Santuario
Il vescovo con la comunità del Santuario
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 21 Set 2025 10:49 ~ ultimo agg. 12:41
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio



Prosegue il viaggio missionario nelle Filippine del Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, invitato dalle Sorelle dell'Immacolata di Don Masi a visitare le loro opere nel paese asiatico. I primi giorni sono trascorsi nei sobborghi di San Pedro, nell’area metropolitana della capitale, dove le suore di Miramare operano. Si tratta di quartieri difficili, segnati da forti condizioni di povertà, con fogne a cielo aperto, baracche di fortuna e tante ferite sociali. Eppure, in mezzo a questa realtà dura, non sono mancati i sorrisi vispi e luminosi dei bambini, lo sguardo accogliente delle famiglie, la dignità di chi vive con poco, ma con un cuore grande.

Del gruppo fanno parte anche suor Pinuccia Fontana, Madre Generale delle Sorelle dell’Immacolata; suor Guglielma, originaria delle Filippine ma ora in servizio a Santarcangelo di Romagna; don Giuseppe Tognacci, rettore della Cattedrale di Rimini; i rappresentanti del Campo Lavoro Missionario, Gabriele Valentini, presidente, con la moglie Marisa Pari, e Mimmo Azzone, vicepresidente.  Momento molto partecipato la messa al Santuario di San Pellegrino da Forlì, Curato dai padri Servi di Maria filippini, prima della partenza per l'isola di Mindanao.

Altre notizie
Franco Vanzini
Di Franco Vanzini

I sì del Decalogo. Una guida per tutti. Lettura dei 10 comandamenti
di Redazione
la festa dell'Emilia Street Parade
a santarcangelo

Pieno di pubblico per Emilia Street Parade. Sacchetti: diventi evento regionale
di Redazione
FOTO
un momento dell'inaugurazione ad Osaka dello spazio Emilia-Romagna
dal 21 al 27 settembre

L'Emilia Romagna si mette in mostra con le sue eccellenze all'Expo di Osaka
di Redazione
don Benzi in una casa della comunità in Brasile
27 e 28 settembre

Una tavola ci unisce. Torna "Un pasto al Giorno" della Papa Giovanni XXIII
di Redazione
Il Comandante Rugge con il nuovo comandante Moscariello
accolto dal comandante

Nuovo comandante per il NOR dei Carabinieri di Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO