Piazza Marvelli e conti salati, Il Comitato Rimini Sud: programmazione sbagliata

Il Comitato Rimini Sud interviene sui costi del parcheggio interrato di piazzale Marvelli, già realizzato e aperto al pubblico nel luglio 2026, e della soprastante riqualificazione urbana, ancora da completare, esprimendo "forte preoccupazione per un costo complessivo previsto di oltre 27,2 milioni di euro, che si avvicina ormai alla soglia dei 30 milioni".

Agli oltre 15 milioni di euro del parcheggio interrato si aggiungono infatti i 12,2 milioni della nuova piazza (vedi (vedi notizia ), inizialmente stimata in 5,6 milioni, successivamente passati a 7,2 milioni e infine lievitati a 12,2 milioni, con un incremento superiore al 117% rispetto alla previsione originaria. Una spesa esorbitante - sottolinea il Comitato - che impone una riflessione non soltanto sull’aumento dei costi, ma soprattutto sulle scelte di programmazione urbanistica".

Nello specifico, "Il problema non è soltanto quanto si spende, ma soprattutto come e dove vengono impiegate le risorse pubbliche. La realizzazione del Parco del Mare avrebbe dovuto essere accompagnata, fin dall’inizio, da un piano organico della mobilità e della sosta, capace di garantire un’adeguata accessibilità alle spiagge, alle attività turistiche e alle strutture ricettive".

Secondo i dati richiamati dal Comitato, con il Parco del Mare sono stati eliminati oltre 1.500 posti auto lungo il litorale. "A fronte di questa consistente riduzione, sono stati investiti oltre 15 milioni di euro per realizzare a piazzale Marvelli 330 posti auto, oltre agli stalli destinati ai motocicli, tutti concentrati in un unico punto della Riviera. Una scelta che, secondo il Comitato, merita una riflessione sul rapporto tra le ingenti risorse impiegate e i benefici ottenuti, soprattutto considerando che le esigenze di parcheggio interessano l’intero litorale riminese, da Torre Pedrera a Miramare. Con una disponibilità economica di tale entità sarebbe stato opportuno valutare una strategia alternativa, fondata sull’acquisizione di strutture alberghiere chiuse, dismesse o in stato di degrado, distribuite lungo tutta la Riviera.

Attraverso l’acquisto e l’eventuale demolizione di alcuni di questi immobili, laddove urbanisticamente possibile, si sarebbero potute ricavare aree da destinare a parcheggi pubblici a raso, distribuiti nei diversi quartieri turistici".

Una soluzione che, a giudizio del Comitato, "avrebbe potuto contribuire a risolvere, o quantomeno ad attenuare significativamente, la carenza di parcheggi lungo l’intero litorale, perseguendo contemporaneamente un altro importante obiettivo: il recupero di immobili abbandonati e la riqualificazione di aree degradate. Un esempio concreto arriva proprio da Rimini Sud, dove l’ex Colonia Enel è già stata demolita e l’area è destinata alla realizzazione di una nuova piazza. Pur riconoscendo l’importanza della riqualificazione urbana, il Comitato ritiene che sarebbe stato opportuno valutare la possibilità di destinare una parte della superficie anche a parcheggi a raso, integrati con il verde e gli spazi pubblici, a servizio dei residenti, dei turisti e delle attività economiche".

Poi una valutazione di merito: "Naturalmente, la fattibilità e la convenienza economica di queste alternative avrebbero richiesto specifiche valutazioni progettuali. È proprio questo il punto: prima di concentrare un investimento così rilevante in un unico luogo, sarebbe stato necessario confrontare soluzioni diverse, considerando le esigenze dell’intera fascia costiera. Rimini non può essere programmata e riqualificata privilegiando soltanto alcune aree, mentre altre parti della città, e in particolare la zona sud, continuano ad attendere interventi strategici in materia di mobilità, parcheggi e recupero delle strutture dismesse".

A fronte di un investimento complessivo previsto di oltre 27,2 milioni di euro, il Comitato Rimini Sud chiede inoltre all’Amministrazione comunale di rendere pubblico un quadro dettagliato e aggiornato delle fonti di finanziamento dei due interventi. "Quale parte di questa somma è effettivamente a carico del bilancio comunale? Quali risorse provengono da contributi statali o regionali e quali da fondi propri del Comune, avanzo di amministrazione o eventuali mutui? E quali saranno, in quest’ultimo caso, gli oneri finanziari a carico della collettività? Sono domande alle quali i cittadini hanno diritto di ricevere risposte chiare, anche per comprendere quali risorse rimangano disponibili per gli interventi necessari nelle altre zone della città.

Non si contesta la necessità di realizzare parcheggi o di migliorare gli spazi pubblici, ma una programmazione che concentra investimenti di tale portata in un unico punto, anziché valutare una distribuzione più equilibrata delle risorse e dei servizi lungo tutta la Riviera".

Conclude il Comitato Rimini Sud: "La programmazione urbanistica non può consistere nel rincorrere le criticità dopo che si sono manifestate, intervenendo con opere sempre più costose. Deve invece anticipare i bisogni della città, distribuire equamente le risorse e garantire un rapporto equilibrato tra costi sostenuti e benefici per la collettività".

È questa la visione di sviluppo che il Comitato Rimini Sud ritiene indispensabile per il futuro della città, da Torre Pedrera a Miramare.