Coro polacco vince il Gran Premio del concorso internazionale "Città di Rimini"

Si è conclusa domenica 15 novembre, al Teatro Amintore Galli, la XIX edizione del Concorso Corale Internazionale «Città di Rimini», che per tre giorni ha trasformato la città in un luogo d'incontro tra voci, tradizioni musicali e culture diverse.

A conquistare il Gran Premio 2026 è stato il coro Dominanta di Cracovia, Polonia, protagonista di una competizione che ha visto confrontarsi 10 formazioni corali provenienti da diversi Paesi europei. Il riconoscimento rappresenta un traguardo particolarmente significativo: il coro vincitore avrà infatti l’onore di rappresentare il Concorso di Rimini al World Choral Championship 2027, in programma a Tokyo, dove si confronteranno i vincitori dei concorsi internazionali di Taipei, Rimini, Tokyo e Cracovia. Un altro importante riconoscimento è stato assegnato a Marta Styczeck, direttrice del coro MUS Arietes di Varsavia, Polonia, insignita del premio quale Miglior Direttore dell’edizione 2026. Un premio che sottolinea l’importanza della figura del direttore nella costruzione dell'identità musicale di un ensemble, nella qualità dell'interpretazione e nella capacità di trasformare il lavoro collettivo in un'esperienza artistica condivisa.

Dal 13 al 15 novembre, il Concorso ha proposto un programma articolato di esibizioni competitive e concerti aperti gratuitamente al pubblico, offrendo un ampio panorama della coralità contemporanea, dalla musica sacra al repertorio profano, dalla musica popolare alle espressioni vocali più vicine alla tradizione gospel, senza dimenticare le formazioni infantili e giovanili. Le esibizioni hanno coinvolto alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: la Chiesa di Santa Maria dei Servi e la Chiesa di Sant’Agostino a Rimini, la Chiesa di San Martino Nuovo a Riccione e il Teatro Galli, che domenica ha ospitato le ultime categorie del concorso e l’attesa serata conclusiva con il Gran Premio. Particolarmente significativa è stata anche la presenza dei concerti non competitivi, occasioni nelle quali i cori hanno potuto presentare liberamente la propria identità artistica e condividere con il pubblico la ricchezza delle rispettive tradizioni musicali.

Il Concorso Corale Internazionale «Città di Rimini», giunto alla sua diciannovesima edizione, continua a sviluppare una propria identità nel panorama corale internazionale, valorizzando sia la qualità artistica delle esecuzioni sia la dimensione culturale e umana dell'incontro tra musicisti.

Il suo ruolo internazionale è testimoniato anche dall'appartenenza al circuito del World Choral Championship, fondato nel 2017 insieme ai concorsi di Tokyo, Taipei e Cracovia. Dopo l'appuntamento del 2027 in Giappone, il Campionato del Mondo tornerà proprio a Rimini nel 2028, offrendo alla città un'ulteriore opportunità di accogliere alcune delle migliori formazioni corali del panorama internazionale.

“Ogni edizione del nostro Concorso porta con sé qualcosa di speciale”, commenta Andrea Angelini, direttore artistico della manifestazione. “Al termine di queste giornate rimangono certamente le emozioni delle esibizioni e la soddisfazione dei premi assegnati, ma soprattutto il ricordo delle persone incontrate, delle conversazioni tra direttori e cantori, delle amicizie nate e della musica condivisa. È questo uno degli aspetti ai quali tengo maggiormente: offrire ai cori un'esperienza che possa continuare a vivere anche dopo il loro ritorno a casa”.

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al coro Dominanta per la conquista del Gran Premio e a Marta Styczeck per il riconoscimento come miglior direttore. Il mio ringraziamento va però a tutte le formazioni partecipanti, che hanno affrontato questa esperienza con impegno, entusiasmo e generosità musicale. Mi auguro che ciascuno porti con sé un bel ricordo di Rimini, della sua accoglienza e dei giorni trascorsi insieme”.

Un ringraziamento particolare è rivolto anche alla giuria internazionale, composta da Paweł Łukaszewski, Fabio Pecci, Daniele Sconosciuto, Joy Hill e Roberto Maggio, per la competenza, la sensibilità e l'attenzione dedicate all'ascolto e alla valutazione delle formazioni partecipanti.

L’appuntamento è già con la XX edizione del Concorso Corale Internazionale «Città di Rimini», prevista per novembre 2027, un anniversario importante che offrirà l’occasione per ripercorrere la storia della manifestazione e proseguire il dialogo musicale con cori provenienti da ogni parte del mondo.