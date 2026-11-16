All'Ospedale di Santarcangelo una donazione in memoria di Cristiana Zavatta

Un nuovo sistema per la linfoangiografia a fluorescenza è stato donato dall'Associazione “Il Punto Rosa” all'Unità Operativa di Chirurgia a indirizzo senologico dell'Ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna. L'acquisto è stato reso possibile grazie all'impegno dell'Associazione e al sostegno economico di Pietro e Paola Zavatta, genitori di Cristiana, cofondatrice dell'Associazione, scomparsa nel 2023.

La donazione è stata presentata ufficialmente sabato 14 novembre 2026, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala multifunzionale dell'Ospedale, alla presenza della dott.ssa Ivonne Zoffoli, della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Rimini-Santarcangelo- Novafeltria, del dott. Gianluca Frisoni, direttore dell'U.O. Chirurgia a indirizzo senologico, del sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti, dell'assessore comunale alla Sanità Filippo Borghesi e di Patrizia Bagnolini, presidente dell'Associazione “Il Punto Rosa”. All'incontro hanno partecipato anche professionisti sanitari e rappresentanti del mondo associativo, tra cui Europa Donna Italia.

La nuova apparecchiatura permette di individuare il linfonodo sentinella mediante l'utilizzo del verde indocianina, un colorante fluorescente che consente di visualizzare il drenaggio linfatico durante l'intervento chirurgico. Il dispositivo sostituisce quello utilizzato da diversi anni presso la Chirurgia Senologica di Santarcangelo, consentendo di proseguire l'impiego di questa metodica nell'attività chirurgica del reparto.

La donazione assume un significato particolare perché legata alla memoria di Cristiana Zavatta, cofondatrice dell'Associazione “Il Punto Rosa”, scomparsa nel 2023. Per 14 anni ha convissuto con un tumore metastatico della mammella, affrontando la malattia con coraggio e determinazione, senza mai far mancare il proprio sostegno alle altre donne dell'Associazione. Cristiana ha inoltre contribuito attivamente al percorso che ha portato all'istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, celebrata ogni anno il 13 ottobre. In occasione della ricorrenza, numerosi monumenti della Romagna vengono illuminati, tra cui il Campanone di Santarcangelo. Per ricordarne la tenacia, la sensibilità e l'impegno, all'ingresso del Reparto è stata collocata una targa commemorativa a lei dedicata.

“Questa donazione ha per noi un significato particolarmente profondo – dichiara Patrizia Bagnolini, presidente dell'Associazione “Il Punto Rosa” – perché ci permette di offrire un contributo concreto alla cura delle donne e, allo stesso tempo, di mantenere vivo il ricordo di Cristiana. È stata una presenza preziosa per la nostra Associazione, una donna capace di affrontare la malattia con straordinaria determinazione, senza mai rinunciare a essere vicina alle altre. Desideriamo ringraziare di cuore i suoi genitori, Pietro e Paola, che con grande generosità hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Ci piace pensare che, attraverso questa apparecchiatura, l'impegno e la sensibilità di Cristiana continueranno ad accompagnare tante altre donne nel loro percorso di cura”.