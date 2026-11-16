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NATA IL 10 NOVEMBRE 1926

Nonna Clara compie cento anni: grande festa a San Lorenzo Monte

In foto: Nonna Clara
Nonna Clara
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Redazione
   
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Cento candeline, una tavolata di oltre venti persone e l'abbraccio di figli, nipoti e pronipoti. Ieri, domenica 15 novembre, in un ristorante di San Lorenzo Monte, Clara Bacchini ha festeggiato il secolo di vita in una festa molto partecipata, al quale ha preso parte anche l'assessora Francesca Mattei, che ha consegnato alla centenaria un omaggio floreale insieme agli auguri del sindaco Jamil Sadegholvaad e di tutta la città.
 
Nata il 10 novembre 1926, la signora Bacchini ha già superato da qualche giorno il traguardo e si presenta ancora lucidissima, autosufficiente e senza bisogno di alcuna terapia farmacologica. La festa è stata l'occasione per riunire l'intera famiglia attorno a nonna Clara, che ha attraversato un secolo di storia. Alla tavola sedevano i due figli maschi, i cinque nipoti e i tre pronipoti, insieme a parenti e amici. Con loro anche il ricordo della figlia, scomparsa due anni fa. Per caso, nello stesso locale pranzava con i propri familiari l'assessore Morolli, che si è unito ai festeggiamenti e alla foto di rito accanto alla centenaria.
 
La vita di Clara Bacchini racconta un'epoca di sacrifici. Rimasta vedova a soli 35 anni, ha cresciuto da sola tre figli lavorando come contadina, domestica e nel servizio alberghiero, oltre ad aver svolto per tutta la vita il lavoro di casalinga. Ancora giovane si trasferì da San Salvatore a Rivazzurra, e durante la guerra lasciò Rimini per trovare rifugio a San Marino insieme ai suoi cari.  Proprio dagli anni del conflitto arriva uno dei ricordi più vivi. Mentre la famiglia si spostava verso San Marino, lei rimase a custodire la casa e una sera si ritrovò faccia a faccia con alcuni soldati tedeschi. Un episodio che racconta con la stessa lucidità con cui rievoca gli altri aneddoti della sua lunga esistenza.
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