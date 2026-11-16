Via delle Piante alle Celle, tratto interessato da lavori chiude per un mese

Dal 23 novembre la via delle Piante, nel tratto compreso tra via Tonale e via dell’Altea, rimarrà chiusa alla circolazione stradale per lavori di potenziamento della rete di fognatura bianca e del sistema di raccolta delle acque meteoriche. I lavori dureranno per un mese e in tale periodo sarà garantito il transito pedonale (marciapiede lato mare) ed inoltre sarà garantito il servizio scuolabus mediante un percorso alternativo concordato con Start Romagna.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 280mila euro ed è finalizzato a migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, contribuendo a ridurre i fenomeni di ristagno e il rischio di allagamenti in occasione degli eventi piovosi più intensi. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto della rete dedicato alla raccolta delle acque meteoriche, con la posa di nuove condotte e la realizzazione di nuove caditoie stradali. Gli interventi consentiranno di migliorare la captazione delle acque piovane e il loro successivo convogliamento, rendendo più efficace il sistema di drenaggio dell’area.

Al termine delle opere sulla rete, saranno eseguiti i necessari ripristini della pavimentazione, con il rifacimento degli strati interessati dagli scavi e del tappeto d’usura. È inoltre previsto il rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale, completando così l’intervento di riqualificazione della viabilità