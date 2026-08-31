  
Indietro
menu
menu

riccione

Petizione per salvare le piazzole del campeggio per tende e camper

In foto: pexels
pexels
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Chiedono un confronto con la proprietà perché la parte dedicata al campeggio di tende, camper e roulotte non scompaia. E' il senso della petizione "salviamo il campeggio storico di Riccione", lanciato su piattaforma online  e che mira a raccogliere 500 firme. Lanciata nel fine settimana nella mattinata di oggi lunedì, contava oltre 220 aderenti.

La petizione, spiegano i promotori, nasce dalla trasformazione che il Club del Sole intende avviare per una parte del campeggio (ex Alberello), quella fino ad oggi lasciata al campeggio nella sua originaria accezione. "Il Riccione Easy Camping Village -scrivono - rappresenta un'icona storica del turismo a Riccione. Da decenni, il campeggio è stato il rifugio estivo per centinaia di famiglie, alcune delle quali lo frequentano da oltre 30-40 anni. Una comunità costruita nel tempo, destinata a scomparire a causa della decisione di trasformare il campeggio, eliminando le piazzole per camper, tende e roulotte

E da qui la richiesta: "vogliamo preservare il Riccione Easy Camping Village nella sua forma autentica. Chiediamo un dialogo aperto con "Club del Sole" affinché consideri il valore storico e sociale dell'infrastruttura e cerchi soluzioni alternative che possano rispettare e mantenere viva la tradizione senza sacrificare l'innovazione".

Altre notizie
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
Riccione Sunset Run
Sabato 19 settembre

Riccione pronta ad accendere la Sunset Run: presentata la terza edizione
di Icaro Sport
VIDEO
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO