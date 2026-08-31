Petizione per salvare le piazzole del campeggio per tende e camper

Chiedono un confronto con la proprietà perché la parte dedicata al campeggio di tende, camper e roulotte non scompaia. E' il senso della petizione "salviamo il campeggio storico di Riccione", lanciato su piattaforma online e che mira a raccogliere 500 firme. Lanciata nel fine settimana nella mattinata di oggi lunedì, contava oltre 220 aderenti.

La petizione, spiegano i promotori, nasce dalla trasformazione che il Club del Sole intende avviare per una parte del campeggio (ex Alberello), quella fino ad oggi lasciata al campeggio nella sua originaria accezione. "Il Riccione Easy Camping Village -scrivono - rappresenta un'icona storica del turismo a Riccione. Da decenni, il campeggio è stato il rifugio estivo per centinaia di famiglie, alcune delle quali lo frequentano da oltre 30-40 anni. Una comunità costruita nel tempo, destinata a scomparire a causa della decisione di trasformare il campeggio, eliminando le piazzole per camper, tende e roulotte

E da qui la richiesta: "vogliamo preservare il Riccione Easy Camping Village nella sua forma autentica. Chiediamo un dialogo aperto con "Club del Sole" affinché consideri il valore storico e sociale dell'infrastruttura e cerchi soluzioni alternative che possano rispettare e mantenere viva la tradizione senza sacrificare l'innovazione".