Nasce "Rimini al Centro": 4 partiti si uniscono in vista delle amministrative

Con l'estate che volge al termine, si intensificano le grandi manovre in vista delle amministrative a Rimini della primavera 2027. Tra le forze in campo ci sarà anche "Rimini al Centro" che riunisce quattro partiti e movimenti: Azione, Europeisti.eu, Movimento Socialista Liberale e Partito Liberaldemocratico. "Un percorso comune - si legge in una nota - che nasce dalla volontà di costruire un'alternativa autonoma che punta a raccogliere le energie della società civile, dei professionisti, del mondo del lavoro e dell'impresa". L'obiettivo è quello di offrire una alternativa all'attuale amministrazione riminese accusata di "aver seguito vecchi schemi e consolidate logiche di potere. Le poche innovazioni introdotte non hanno prodotto i risultati attesi e Rimini ha perso importanti opportunità di sviluppo". Rimini al Centro, dicono i promotori, si fonda sui valori di liberalismo, riformismo ed europeismo mettendo al centro il merito, la responsabilità individuale e l'uguaglianza delle opportunità di partenza. Per il nuovo soggetti politico, le priorità per la città sono "il sostegno all'intraprendenza economica e al commercio locale, la tutela della sicurezza e della legalità, la valorizzazione delle competenze nella macchina pubblica e un rilancio internazionale della vocazione turistica e culturale nell'area adriatica ed europea". Nei prossimi giorni Rimini al Centro avvierà una serie di incontri per definire un Manifesto per Rimini, aperto alla sottoscrizione dei cittadini.