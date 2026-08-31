Riccione, mensa scolastica: confermate le agevolazioni per le famiglie

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 il Comune di Riccione conferma il sistema di riduzioni e agevolazioni tariffarie per la mensa, calcolate in base al valore dell’Isee, mantenendo invariate le tariffe del servizio, senza alcun aumento. Il servizio di mensa scolastica per l’anno 2026/2027 prenderà il via il 21 settembre 2026 e si concluderà il 4 giugno 2027, accompagnando così l’intero periodo di attività previsto per la refezione scolastica.

In attesa dei dati relativi al prossimo anno scolastico 2026/2027, che saranno disponibili nel mese di ottobre una volta completate le iscrizioni e le richieste di agevolazione, i numeri degli ultimi due anni confermano l’importanza del sistema di contribuzione differenziata.

Nell’anno scolastico 2025/2026 gli utenti complessivi del servizio mensa sono stati 1.073, 10 in più rispetto ai 1.063 del 2024/2025. Di questi, 280 hanno beneficiato di una tariffa agevolata in base alle fasce Isee, rispetto ai 262 dell’anno precedente, mentre gli utenti con retta ordinaria sono scesi da 801 a 793 nell’anno 2025/2026.

In termini percentuali, la quota di famiglie che ha beneficiato di una tariffa agevolata è passata dal 24,6% del 2024/2025 al 26,1% del 2025/2026, confermando il ruolo delle agevolazioni come strumento concreto di sostegno alle famiglie. Le riduzioni sono articolate secondo le fasce previste dal regolamento comunale: la tariffa ordinaria resta fissata a 6,80 euro, mentre quelle agevolate vanno da 2,50 a 6,25 euro, in relazione alla fascia Isee e alla situazione familiare.

“Anche quest’anno scegliamo di non aumentare le tariffe della mensa scolastica e, allo stesso tempo, confermiamo un sistema di agevolazioni che consente alle famiglie di contribuire al costo del servizio in maniera proporzionata alla propria situazione economica – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Scuola e ai Servizi educativi Sandra Villa –. La scelta di mantenere invariate le tariffe, che prosegue ormai da diversi anni, va nella stessa direzione: garantire servizi di qualità senza aumentare il peso economico sulle famiglie”.

Il nuovo anno scolastico 2026/2027 parte con due importanti novità sul fronte della refezione. La prima riguarda la reintroduzione del servizio di refezione nella nuova sede della scuola Panoramica dove sarà operativa la mensa nelle giornate di martedì e giovedì in concomitanza con i rientri scolastici. La nuova scuola ospiterà gli alunni trasferiti alla scuola Fontanelle di via Carpi durante i lavori di costruzione del nuovo plesso.

La seconda novità riguarda la scuola Riccione Paese: per il nuovo anno scolastico anche gli alunni iscritti alle classi prime potranno accedere al servizio mensa nelle giornate di martedì e giovedì, in occasione dei rientri pomeridiani.

“Queste sono le due principali novità che accompagnano l’avvio del nuovo anno scolastico e che ci permettono di rafforzare e rendere sempre più funzionale il servizio di refezione – conclude Villa –. La mensa non è soltanto un servizio collegato all’organizzazione scolastica, ma è parte integrante dell’offerta educativa e della quotidianità dei nostri bambini e ragazzi. Per questo lavoriamo per garantire continuità, qualità e attenzione alle esigenze delle famiglie”..