Alga Ulisse. Un progetto dei pescatori valorizza l'ulva lactuca e le altre alghe

Le alghe dell’Adriatico nuova risorsa per l’economia del mare? È la sfida di Alga Ulisse, il progetto sviluppato dalla Cooperativa Itaca, associata a Legacoop Romagna, che da tempo sta esplorando le potenzialità delle biomasse algali, dall’alimentazione alla cosmetica, dall’agricoltura alla bioedilizia e alla produzione di energia.

Il progetto sarà protagonista giovedì 3 settembre a Cattolica, con un aperitivo a bordo del cutter Rondine sul Mare, in partenza alle 18 dal Porto Canale di Cattolica/Gabicce. Per due ore la navigazione diventerà l’occasione per conoscere più da vicino le alghe dell’Adriatico, il loro ruolo nell’ecosistema marino e le possibilità legate alla loro valorizzazione. Al racconto si accompagnerà una degustazione di preparazioni a base di alghe marine, reinterpretate in preparazioni pensate per valorizzarne sapori e caratteristiche.

A illustrare tutti i benefici delle alghe sarà Antonio Morritti, presidente della Cooperativa Itaca e vicepresidente della Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica. "Siamo abituati a parlare delle alghe soprattutto quando arrivano sulle spiagge e vengono percepite come un problema – spiega –. Con Alga Ulisse vogliamo ribaltare questa prospettiva e chiederci invece quale valore possano avere. Sono organismi fondamentali per gli ecosistemi marini e rappresentano una materia prima che può trovare nuovi utilizzi e generare nuove opportunità".

Il punto di partenza del progetto è in particolare la Ulva lactuca, conosciuta come lattuga di mare, una delle specie presenti anche lungo le coste dell’Adriatico.

Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 351 6803927; Instagram @rondinesulmare.cattolica; Facebook Rondine Sul Mare.