al bagno 32
Malore fatale mentre cammina in mare. Morto 80enne a Bellaria-Igea Marina
In foto: la spiaggia di Bellaria Igea Marina
di Redazione
1 min
Stava passeggiando in acqua, a pochi passi dalla battigia, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il turista 80enne toscano in vacanza a Bellaria-Igea Marina. Attorno alle 16,50 di domenica l'uomo si trovava all'altezza del bagno 32, quando un malore improvviso lo ha fatto crollare non lasciandogli scampo. Nonostante i soccorsi, per l'anziano turista, originario di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, non c'è stato nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari e viste le causa naturali a cui è stato dovuto il decesso, non è stato predisposto nessun ulteriore accertamento da parte dell'autorità.
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