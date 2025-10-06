otto i feriti
Petardi sul pubblico al Rally Legend. Arrestato 18enne, rischia accuse gravi
In foto: dalla pagina FB Rallylegend San Marino
di Redazione
1 min
Lun 6 Ott 2025 10:42 ~ ultimo agg. 10:53
E' un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino la persona arrestata sabato sera a San Marino dalla gendarmeria con l'accusa di avere gettato una bomba carta tra la folla assiepata per il Rally Legend.
Otto le persone ferite in modo lieve; un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale.
Il 18enne è detenuto sul Titano e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi, riferisce l'Ansa, qualora il commissario della legge sammarinese decidesse di contestare accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano.
Altre notizie
la giornalista riminese
Flotilla. Michela Monte racconta: in cella condizioni precarie e provocazioni
di Redazione
di Icaro Sport
in spiaggia si contano i danni
Dopo le mareggiate arriva il sereno. Decine di interventi per i Vigili del Fuoco
di Redazione
VIDEO
con il 'Palloncino Rosso'
'Interruzione dei programmi'. Il monoscopio di Eron per la pace a Gaza
di Redazione
Meteo Rimini