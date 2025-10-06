  
otto i feriti

Petardi sul pubblico al Rally Legend. Arrestato 18enne, rischia accuse gravi

In foto: dalla pagina FB Rallylegend San Marino
dalla pagina FB Rallylegend San Marino
di Redazione   
Lun 6 Ott 2025 10:42
Tempo di lettura 1 min
E' un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino la persona arrestata sabato sera a San Marino dalla gendarmeria con l'accusa di avere gettato una bomba carta tra la folla assiepata per il Rally Legend.

Otto le persone ferite in modo lieve; un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale.
Il 18enne è detenuto sul Titano e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi, riferisce l'Ansa, qualora il commissario della legge sammarinese decidesse di contestare accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano.

