Petardi sul pubblico al Rally Legend. Arrestato 18enne, rischia accuse gravi

E' un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino la persona arrestata sabato sera a San Marino dalla gendarmeria con l'accusa di avere gettato una bomba carta tra la folla assiepata per il Rally Legend.

Otto le persone ferite in modo lieve; un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale.

Il 18enne è detenuto sul Titano e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi, riferisce l'Ansa, qualora il commissario della legge sammarinese decidesse di contestare accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano.